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Woody Allen'ın üvey kızı: Babam taciz konusunda yalan söylüyor

18.01.2018 18:35 | Son Güncelleme 7 saat önce

Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow, üvey babasının kendisini çocukken taciz ettiği için ceza almasını dilediğini söyledi. Woody Allen ise iddiaları tekrar yalanlayarak, Perşembe günü yayımladığı yeni açıklamasında "Kızıma hiçbir zaman cinsel tacizde bulunmadım" dedi.

Getty Images Dylan Farrow

Amerikalı yönetmen, senarist ve aktör Woody Allen'ın üvey kızı Dylan Farrow, babasının kendisini çocukken taciz ettiği için ceza almasını dilediğini söyledi.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Dylan Farrow, üvey babasıyla ilgili "Yalan söylüyor ve bu yalanı uzun zamandır söylüyor" dedi.

Woody Allen ise iddiaları tekrar yalanlayarak, Perşembe günü yayımladığı yeni açıklamasında "Kızıma hiçbir zaman cinsel tacizde bulunmadım" dedi.

Hollywood'da cinsel taciz skandalı devam ederken, pek çok oyuncu da Woody Allen'a karşı açıklamalarda bulundu.

Farrow, uzun zamandır yedi yaşındayken annesinin kır evinde Allen'ın kendisini taciz ettiğini söylüyordu.

Allen açıklamasında "Farrow ailesi Time's Up (Süre Doldu) adlı inisiyatifle ortaya çıkan bu fırsatı itibarsız suçlamaları tekrar etmek için kullanıyor olsa da, bu onları geçmişte olmadığı gibi bugün de doğru kılmıyor" dedi.

Getty Images Dylan ve Mia Farrow Farrow CBS röportajında, "Yüzümü göstermek ve hikayemi anlatmak istiyorum. Daha yüksek sesle konuşmak istiyorum" dedi.

Farrow 4 Ağustos 1992'de annesinin kır evinde babasının kendisini tavan arasına götürdüğü ve taciz ettiği iddiasını tekrarladı.

"Bana yüz üstü uzanmamı ve abimin treniyle oynamamı söyledi. Arkamda kapının eşiğinde oturdu. Ben oyuncak trenle oynarken, cinsel tacize uğradım" dedi.

Allen**: Annesi yönlendiriyor**

Söz konusu iddialar araştırılmış, Allen suçsuz bulunmuştu.

32 yaşındaki Farrow, program sırasında Allen'ın suçlamaları reddettiği 1992 yılına ait bir videoyu izlerken ağladı.

ReutersWoody Allen ise CBS röportajına verdiği yanıtta, 25 yıldan uzun bir süre önce bu iddia ortaya atıldığında iddianın araştırıldığını ve suçsuz bulunduğunu söyledi.

Allen, Farrow'un annesi Mia Farrow'un kızını bu hikayeye inandırdığını savundu.

Farrow ise olayın ardından annesinin onu doktora götürdüğünü, doktorda utandığı için üvey babasının omzuna dokunduğunu söylediğini aktardı.

Farrow, annesinin kendisini yönlendirdiği iddialarını da reddetti.

"Her adımımda annem beni doğruyu söylemem için cesaretlendirdi. Beni asla yönlendirmedi" dedi.

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