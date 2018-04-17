Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Suriye ile ilgili gelen son dakika bilgisine göre; Rusya'dan kimyasal saldırı iddialarını incelemek için gelen heyete izin çıktı.

Heyet Suriye'ye Cumartesi varmış fakat o günden beri Duma'ya gitmelerine izin verilmemişti. Suriye ve Rusya, bölgede herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini savunuyor.

OPCW'deki ABD temsilcisi, Rusya'nın bu süreçte delillerle oynayabileceği uyarısında bulunurken BBC'nin Hardtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın kanıtlarla oynamayacağını garanti ederim" dedi.