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Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

17.04.2018 09:14 | Son Güncelleme

Dünyanın gözü Suriye'de... ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği hava operasyonunun ardından bölgeden son dakika gelişmeler geliyor. Rusya, kimyasal silah iddialarını araştırmak üzere ülkeye gelen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Çarşamba günü Duma'ya erişimine izin verileceğini açıkladı.

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Suriye ile ilgili gelen son dakika bilgisine göre; Rusya'dan kimyasal saldırı iddialarını incelemek için gelen heyete izin çıktı.

Heyet Suriye'ye Cumartesi varmış fakat o günden beri Duma'ya gitmelerine izin verilmemişti. Suriye ve Rusya, bölgede herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini savunuyor.

OPCW'deki ABD temsilcisi, Rusya'nın bu süreçte delillerle oynayabileceği uyarısında bulunurken BBC'nin Hardtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın kanıtlarla oynamayacağını garanti ederim" dedi.

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Suriye ABD

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