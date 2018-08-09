WSJ: Başka Türk liderlere yaptırımlar gelebilir

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın öncülük ettiği Türk heyeti, Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşmüş, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye ile görüşmelerimiz sürecek" demişti. Türk tarafındansa henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazetenin Amerikan yetkililere dayandırdığı haberde, görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından iki ülke arasındaki krizin derinleştiği ve Trump yönetiminin yeni yaptırım adımları atabileceği bir aşamaya geçildiği değerlendirmesi yapıldı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Aralık 2016'dan beri Türkiye'de tutuklu bulunan papaz Andrew Brunson konusunda Türk ve ABD'li yetkililerin Çarşamba günü gerçekleştirdikleri görüşmenin sonuçsuz kaldığını ve Amerikan tarafının istediği güvenceleri alamadığını bildirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da yer aldığı heyet, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından ABD Hazine Bakanlığında temaslarda bulunmuştu. Türk heyetinde Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan temsilcilerin de yer aldığı açıklanmıştı.

Dolar 5,40'ı geçti

ABD tarafından gelen haberler sonrası Türk Lirasının Amerikan Doları karşısında son aylarda yaşadığı hızlı değer kaybı devam etti. Washington'ın, geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e karşı getirdiği yaptırımlar sonrası 5,42 seviyesine çıkan ve sonra 5,20 civarına gerileyen dolar tekrar yükselişe geçti ve 5,43 seviyesine kadar çıktı.

ABD ve Türkiye arasında ipler, İzmir'de yargılanan Brunson'ın serbest bırakılmayarak Temmuz ayı sonunda ev hapsine alınmasının ardından daha da gerilmişti. 2016'da tutuklanan Brunson hakkında "casusluk" suçlamasıyla 20 yıl ve "örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Başka ne gibi yaptırımlar gelebilir?