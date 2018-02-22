WSJ'den olay ABD ve Türkiye iddiası!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, Washington'un, Türkiye'yle ilişkileri onarmak ve Ankara'yı Moskova-Tahran'la kurduğu ittifaktan koparmak için yeni bir çalışma başlattığını söyledi.

Ankara'ya, İran ile müttefiklerinin Suriye'den çıkarılması konusunda yardım teklif edilmesi planlanıyor.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, WSJ, Ankara ile yürütülen görüşmelerde Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis gibi en üst düzeyden isimler dahil çok sayıda yetkilinin yer aldığına dikkat çekti.

''ABD'DEN TÜRKİYE'YE İRAN TEKLİFİ' İDDİASI



ABD'li yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya ve İran'la ilişkileri geliştirmekten vazgeçirmeye çalışacağını vurgulayan WSJ, Washington'un, Ankara'ya, İran ile müttefiklerinin Suriye'den çıkarılması konusunda yardım sunmayı planladığını belirtti.

Bu arada ABD'li bir kaynak, "Rusya, Türkiye'yi manipüle ediyor. Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşması, Türkiye'nin çıkarlarıyla çelişiyor" iddiasında bulundu.