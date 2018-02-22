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WSJ'den olay ABD ve Türkiye iddiası!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 17:01 | Son Güncelleme

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, Trump yönetiminin, Türkiye'yle ilişkileri onarmak ve Ankara'yı Moskova-Tahran'la kurduğu ittifaktan koparmak için yeni bir çalışma başlattığını söyledi. Habere göre, Türkiye'ye İran ile sahadaki milis grupların Suriye'den çıkarılması için yardım teklif edilecek.

WSJ'den olay ABD ve Türkiye iddiası!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, Washington'un, Türkiye'yle ilişkileri onarmak ve Ankara'yı Moskova-Tahran'la kurduğu ittifaktan koparmak için yeni bir çalışma başlattığını söyledi.

Ankara'ya, İran ile müttefiklerinin Suriye'den çıkarılması konusunda yardım teklif edilmesi planlanıyor.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, WSJ, Ankara ile yürütülen görüşmelerde Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis gibi en üst düzeyden isimler dahil çok sayıda yetkilinin yer aldığına dikkat çekti.

''ABD'DEN TÜRKİYE'YE İRAN TEKLİFİ' İDDİASI

ABD'li yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya ve İran'la ilişkileri geliştirmekten vazgeçirmeye çalışacağını vurgulayan WSJ, Washington'un, Ankara'ya, İran ile müttefiklerinin Suriye'den çıkarılması konusunda yardım sunmayı planladığını belirtti.

Bu arada ABD'li bir kaynak, "Rusya, Türkiye'yi manipüle ediyor. Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşması, Türkiye'nin çıkarlarıyla çelişiyor" iddiasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye ABD Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Geçersiz bir tekliften öte olamaz asla kabul edilemez terör örgütlerine en modern silahları veren şeytan abd ile yola gidilmez yolda satar. Madem abd süper güç zaten sahada o zaman kendisi ve desteklediği bölücü terör örgütüyle şii milisleri temizlesin abd nin kullandığı eli kanlı terör örgütü ve teröristleri var tepe tepe kullansın.
Geçmiş ola ABD.. TÜRKLER ARTIK DUR-DU-RU-LA-MAZ..!! Sen git o lolipopu ypg-pkk ya ver.... İflas etmiş ekonominle hiç bir nane yiyemezsin.. Hasta adam ABD...
Valla asil bizim elli yildir müttefik görünümlü düşmanlarla ayni yolda yürümemiz cikarlarimizla catisiyor
şeytan abd türkiyeyi iran ve ruslara karşı kışkırtıp savaştırıp kendileri çekilip kıs kıs gülüp uzaktan bakacaklar bunlar türkleri salak sanıyorlar
Bu habere ve haberin konusuna söylenecek tek söz var. Hastirin, Geçti Borun Pazarı Sürün Eşeğinizi Niğde'ye,
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