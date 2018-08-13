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WSJ: ‘Türkiye’deki Kriz Az Rastlanır Bir Durum’

13.08.2018 18:20 | Son Güncelleme

WSJ, Türkiye ekonomisi haberinde Trump’ın mali çalkantılarda piyasaları sükunete çağıran ABD politikalarından saptığını söylüyor. Gazetenin görüş aldığı iktisatçı Torsten Slok da makroekonomik krizle karşı karşıya kalan Türkiye’nin aynı anda IMF'nin ana hissedarı olan ABD ile siyasi anlaşmazlığa girmesinin eşine az rastlanır bir durum olduğunu kaydediyor

WSJ: ‘Türkiye’deki Kriz Az Rastlanır Bir Durum’

Wall Street Journal, ana sayfasında yer verdiği Jacob M. Schlesinger ve Michael Wursthorn imzalı haberde, yatırımcıların Türk Lirası’ndaki düşüşe yoğunlaştığını yazıyor. Gazete, gelişmekte olan ülkelerin pazarlarına odaklanan yatırımcıların, ticari ilişkilerde gerginliğin, karşılıklı söz düellolarının ve Türk Lirası’ndaki ciddi değer kaybının damga vurduğu bir hafta sonundan sonra tedirgin olduğunu kaydediyor. Habere göre liranın bu yılki değer kaybı oranı yüzde 40'ı aştı. Liranın ani değer kaybının yanı sıra tahvil getirilerinin hızla yükselmesi de Türkiye'yi mali kriz uçurumunun kenarına sürükledi. Gazete, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük meselenin aşırı döviz borcu ve borçlanma maliyetlerinin giderek artması olduğunu bildiriyor. Başkan Trump'ın Türkiye'ye uygulanacak alüminyum ve çelik vergilerini iki katına çıkarmasına da değinen gazete, bu kararın, gelişmekte olan ülkelerde mali çalkantı yaşanması durumunda küresel piyasalara genellikle sükunet çağrısında bulunan Amerika açısından bir sapma olduğu yorumunda bulunuyor. Gazetenin görüş aldığı iktisatçı Jack Ablin, ”Başkan Trump'ın Türkiye'ye yardımcı olmayı reddetmesi Amerika'nın daha önceki politikalarından çok farklı,” şeklinde yorumda bulunuyor.

Gazetenin görüş aldığı Deutsche Bank'tan iktisatçı Torsten Slok, Türkiye gibi ekonomik çalkantı yaşayan ülkelerin genellikle diğer ülkelerin şefkatli yaklaşımlarıyla karşılaştığına dikkat çekiyor. Ancak uzman, kendi içinde bir makroekonomik krizle karşı karşıya kalan bir ülkenin bir yandan da Uluslararası Para Fonu IMF'nin ana hissedarı olan ülkeyle siyasi anlaşmazlık içine girmesinin eşine az rastlanır bir durum olduğunu kaydediyor.

Öte yandan Beyaz Saray ve Maliye Bakanlığı, Trump Yönetimi'nin küresel döviz piyasasındaki istikrarsızlığa yönelik nasıl bir strateji güdeceğine ya da gümrük tarifelerindeki artışın ardında yatan ekonomik nedenlere dair ayrıntılı açıklama yapmadı. Gümrük tarifelerinin amacının Amerika içindeki çelik ve alüminyum üretimini arttırmak olduğunu kaydeden Beyaz Saray, Türkiye'nin neden daha ağır gümrük tarifelerine maruz bırakıldığına tam olarak açıklık getirmedi. Gazete, yeni haftanın başlangıcında yatırımcıların gelişmekte olan ülkelerin piyasalarının son gelişmelere nasıl tepki vereceğini yakından izlediğini bildiriyor. İktisatçı Torsten Slok, Türkiye'nin gayrisafi küresel hasılanın yüzde 1 buçuğunu temsil ettiğini, bu nedenle Türkiye'deki çalkantının küresel etkisinin ağır olmasının beklenmediğini söylüyor.

Gazeteye göre kimi uzmanlarsa ekonomik sorunların Türkiye sınırları dışına yayılması durumunda bundan en çok etkilenecek ülkelerin aynı zamanda küresel ekonomi içindeki en kırılgan ülkeler olacağını kaydediyor.

Haberde ayrıca Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın dün hükümetin çalkantıyı dindirmek için planı olduğunu ve tüm önlemlerin ve aksiyon planının hazır olduğunu bildirdiği ayrıntısı da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına da yer veren gazete, Erdoğan'ın, liradaki değer kaybının Türkiye'deki ekonomik gerçekleri yansıtmadığının altını çizdiğini bildiriyor.

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