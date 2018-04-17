HABER

WSJ'ın başyazısı: Erdoğan'ın 'Amerikalı rehini' Andrew Brunson

17.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkan ve tahliyesi reddedilen ABD'li Pastör Andrew Craig Brunson'ın davasına başyazısında yer verdi. Gazete, Gülen'in Türkiye'ye iadesini "takıntı haline getiren" Erdoğan'ın, ABD karşısında Brunson'ı "rehin" olarak tuttuğunu öne sürdü.

WSJ'ın başyazısı: Erdoğan'ın 'Amerikalı rehini' Andrew Brunson

ABD'de yayınlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin başyazısında, Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanan ABD'li Pastör Andrew Craig Brunson'ın davasına yer verildi. WSJ, Türkiye'nin Brunson'ı ABD ile yaşanan gerilimde "rehin" olarak tuttuğunu öne sürdü.

Ekim 2016'da tutuklanan Brunson'ın ilk duruşması Pazartesi görülmüş, mahkeme Brunson'ın tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

'Brunson Davası'nı "Türkiye'deki çok daha büyük bir sorunun bir parçası" olarak niteleyen gazetenin başyazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in ABD'den iadesini "takıntı" haline getirdiği ancak Ankara'nın bunun için yeterli kanıt gösteremediği belirtildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye aslında Brunson'ı Amerikalı rehini olarak tutuyor. Erdoğan geçen yıl Pensilvanya'da yaşayan Gülen karşılığında Brunson'ın takasını önerdiğinde, oyunun adını koymuştu. Erdoğan ABD'nin Gülen'i adaletin elinden kurtardığını iddia ediyor. Ancak Türkler Gülen'in iadesini meşru kılacak güvenilir kanıtları sunmadı. Gülen'in Türkiye'de adil yargılanması da asla mümkün olmayacak."

Kongre'de Türkiye'ye yaptırım önerisi

ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Tutuklandığı sırada da süresiz oturma izni başvurusu yapmaya hazırlanıyordu.

Brunson şimdi "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarıyla toplam 35 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Brunson Davası, ABD Kongresi'nde sıklıkla gündeme getirilen bir konu. Serbest bırakılması için de ülkede çeşitli sivil toplum kuruluşları kampanya yürütüyor.

WSJ'nin başyazısında, Brunson davasının eldeki kanıtlar çerçevesinde adil olmadığını gerekçe gösteren ABD'li Senatör James Lankford'ın Ankara'ya yaptırımlarda bulunulmasını iki kez önerdiği belirtildi.

'Erdoğan yumuşar diye umdular ama nafile'

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Türkiye'ye serbest bırakması çağrısında bulunduğu hatırlatılan yazı, şöyle devam etti:

"Mart ayında ABD, Erdoğan'ın korumalarının geçen yıl protestocuları dövdüğüne ilişkin güvenlik kayıtlarına rağmen suçlamaları düşürmüş, böylece Erdoğan'ın duruşunu yumuşatacağını ummuştu ama nafile.

"Belki de Trump yönetiminin alması gereken ders, Erdoğan karşısında daha az ödül daha çok ceza yöntemini kullanıp, Türkiye'nin bir NATO müttefiki gibi davranmasını sağlamak."

Brunson'ın ABD ve Türkiye arasında "pazarlık" konusu yapıldığı iddiaları sürerken, Brunson suçlamaları reddediyor ve "Ne zaman, nerede ve nasıl casusluk yaptım açıklanmasını istiyorum" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Eylül 2017'de yaptığı şu açıklamayla Türk hükümetinin duruşunu özetlemişti:

"Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar."

Çin uçağında rehine kriziÇin uçağında rehine krizi
Trump'tan Suriye operasyonu açıklamasıTrump'tan Suriye operasyonu açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

New York Times'tan çarpıcı yorum: Esad ne yaparsa yapsın batı onu iktidarda bırakacak

New York Times'tan çarpıcı yorum: Esad ne yaparsa yapsın batı onu iktidarda bırakacak

Ruslar harekete geçti! Siber saldırı alarmı

Ruslar harekete geçti! Siber saldırı alarmı

WSJ: ABD, askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planlıyor

WSJ: ABD, askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planlıyor

Ermenistan'da protestolar durulmuyor!

Ermenistan'da protestolar durulmuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.