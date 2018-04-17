WSJ'ın başyazısı: Erdoğan'ın 'Amerikalı rehini' Andrew Brunson

"Türkiye aslında Brunson'ı Amerikalı rehini olarak tutuyor. Erdoğan geçen yıl Pensilvanya'da yaşayan Gülen karşılığında Brunson'ın takasını önerdiğinde, oyunun adını koymuştu. Erdoğan ABD'nin Gülen'i adaletin elinden kurtardığını iddia ediyor. Ancak Türkler Gülen'in iadesini meşru kılacak güvenilir kanıtları sunmadı. Gülen'in Türkiye'de adil yargılanması da asla mümkün olmayacak."

'Brunson Davası'nı "Türkiye'deki çok daha büyük bir sorunun bir parçası" olarak niteleyen gazetenin başyazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in ABD'den iadesini "takıntı" haline getirdiği ancak Ankara'nın bunun için yeterli kanıt gösteremediği belirtildi.

ABD'de yayınlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin başyazısında, Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanan ABD'li Pastör Andrew Craig Brunson'ın davasına yer verildi. WSJ, Türkiye'nin Brunson'ı ABD ile yaşanan gerilimde "rehin" olarak tuttuğunu öne sürdü.

"Mart ayında ABD, Erdoğan'ın korumalarının geçen yıl protestocuları dövdüğüne ilişkin güvenlik kayıtlarına rağmen suçlamaları düşürmüş, böylece Erdoğan'ın duruşunu yumuşatacağını ummuştu ama nafile.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Türkiye'ye serbest bırakması çağrısında bulunduğu hatırlatılan yazı, şöyle devam etti:

Brunson Davası, ABD Kongresi'nde sıklıkla gündeme getirilen bir konu. Serbest bırakılması için de ülkede çeşitli sivil toplum kuruluşları kampanya yürütüyor.

Brunson şimdi "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarıyla toplam 35 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

"Belki de Trump yönetiminin alması gereken ders, Erdoğan karşısında daha az ödül daha çok ceza yöntemini kullanıp, Türkiye'nin bir NATO müttefiki gibi davranmasını sağlamak."

Brunson'ın ABD ve Türkiye arasında "pazarlık" konusu yapıldığı iddiaları sürerken, Brunson suçlamaları reddediyor ve "Ne zaman, nerede ve nasıl casusluk yaptım açıklanmasını istiyorum" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Eylül 2017'de yaptığı şu açıklamayla Türk hükümetinin duruşunu özetlemişti:

"Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar."