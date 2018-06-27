Xi Jinping: ‘Bir Karış Toprağı Bile Feda Etmeyiz’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Savunma Bakanı Wei Fenghe’yle Pekin’de bir araya geldi. Jinping, Mattis’e Çin’in dünyada barışın hakim olmasını istediğini ve kaosa neden olmak istemediğini söyledi. Ancak bunu yaparken atalarının kendilerine bıraktıkları toprakların bir karışını bile feda etmeyeceklerini kaydetti.
Eski asker Mattis, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki askeri hamlelerini sert şekilde eleştiriyordu. Amerikan yönetimi bu nedenle Mattis’in ziyareti sırasında yapılacak çok uluslu bir donanma tatbikatı davetini de geri çekmişti.
Mattis’in ziyareti iki ülke arasında ticaret konusunda da gerilimin yüksek olduğu bir dönemde geldi.
Pekin ayrıca Amerika’nın Tayvan politikasından da rahatsız. Çin Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor.
Çin devlet televizyonuna göre Xi görüşmede Mattis’e dünyada barışın hakim olmasına kararlı olduğunu ve kaosa neden olmak istemediğini söyledi.
Xi, “Atalarımız tarafından bırakılan toprakların bir karışını bile kaybedemeyiz. Başkasının olanda da hiç gözümüz yok” ifadelerini kullandı.
Mattis ise görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Çin’de olmaktan çok memnunum. Askeri ilişkilere iki taraf da aynı derecede önem veriyor” dedi.
Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ise Çin’in barış içinde kalkınma taraftarı olduğunu ve Çin ordusunun yalnızca ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını koruduğunu söyledi.
Wei, Çin ve Amerika’nın bir arada gelişebilmeleri için çatışmasızlık, karşılıklı saygı ve iki tarafın da kazanç sağladığı ortaklığın sağlanması gerektiğini kaydetti.
Mattis, 2014’ten bu yana Çin’i ziyaret eden ilk Savunma Bakanı oldu, Pekin’de yaptığı tüm temasların ‘açık ve dürüst’ olarak algılanmasını istediğini kaydetti.
Mattis ayrıca askeri ilişkilerin iki ülke arasındaki temasların daha genişletilmesi için kritik olduğunu bildirdi.
Mattis, Wei’yi Pentagon’a davet etti.
Mattis’in temaslarının ardından yapılan açıklamada iki ülke ilişkilerinde baskın olan Tayvan, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki askeri varlığı ve Kuzey Kore’yle nükleer programını sona erdirmesi için devam eden müzakerelerle ilgili açıklama yapılmadı.
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