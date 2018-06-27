HABER

Xi Jinping: ‘Bir Karış Toprağı Bile Feda Etmeyiz’

27.06.2018 17:40 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Savunma Bakanı Wei Fenghe’yle Pekin’de bir araya geldi. Jinping, Mattis’e Çin’in dünyada barışın hakim olmasını istediğini ve kaosa neden olmak istemediğini söyledi. Ancak bunu yaparken atalarının kendilerine bıraktıkları toprakların bir karışını bile feda etmeyeceklerini kaydetti

Xi Jinping: ‘Bir Karış Toprağı Bile Feda Etmeyiz’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Savunma Bakanı Wei Fenghe’yle Pekin’de bir araya geldi. Jinping, Mattis’e Çin’in dünyada barışın hakim olmasını istediğini ve kaosa neden olmak istemediğini söyledi. Ancak bunu yaparken atalarının kendilerine bıraktıkları toprakların bir karışını bile feda etmeyeceklerini kaydetti.

Eski asker Mattis, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki askeri hamlelerini sert şekilde eleştiriyordu. Amerikan yönetimi bu nedenle Mattis’in ziyareti sırasında yapılacak çok uluslu bir donanma tatbikatı davetini de geri çekmişti.

Mattis’in ziyareti iki ülke arasında ticaret konusunda da gerilimin yüksek olduğu bir dönemde geldi.

Pekin ayrıca Amerika’nın Tayvan politikasından da rahatsız. Çin Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor.

Çin devlet televizyonuna göre Xi görüşmede Mattis’e dünyada barışın hakim olmasına kararlı olduğunu ve kaosa neden olmak istemediğini söyledi.

Xi, “Atalarımız tarafından bırakılan toprakların bir karışını bile kaybedemeyiz. Başkasının olanda da hiç gözümüz yok” ifadelerini kullandı.

Mattis ise görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Çin’de olmaktan çok memnunum. Askeri ilişkilere iki taraf da aynı derecede önem veriyor” dedi.

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ise Çin’in barış içinde kalkınma taraftarı olduğunu ve Çin ordusunun yalnızca ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını koruduğunu söyledi.

Wei, Çin ve Amerika’nın bir arada gelişebilmeleri için çatışmasızlık, karşılıklı saygı ve iki tarafın da kazanç sağladığı ortaklığın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Mattis, 2014’ten bu yana Çin’i ziyaret eden ilk Savunma Bakanı oldu, Pekin’de yaptığı tüm temasların ‘açık ve dürüst’ olarak algılanmasını istediğini kaydetti.

Mattis ayrıca askeri ilişkilerin iki ülke arasındaki temasların daha genişletilmesi için kritik olduğunu bildirdi.

Mattis, Wei’yi Pentagon’a davet etti.

Mattis’in temaslarının ardından yapılan açıklamada iki ülke ilişkilerinde baskın olan Tayvan, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki askeri varlığı ve Kuzey Kore’yle nükleer programını sona erdirmesi için devam eden müzakerelerle ilgili açıklama yapılmadı.

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
27 Haziran Amerikan Basınından Özetler27 Haziran Amerikan Basınından Özetler
'Amerika Kadınlar İçin En Tehlikeli Ülkeler Arasında''Amerika Kadınlar İçin En Tehlikeli Ülkeler Arasında'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Moskova'daki AVM'de yangın!

Moskova'daki AVM'de yangın!

Almanya'dan Erdoğan'ın seçim başarısını ilginç yorum

Almanya'dan Erdoğan'ın seçim başarısını ilginç yorum

Komşu ülke böyle uyardı: 'Su savaşları çıkabilir'

Komşu ülke böyle uyardı: 'Su savaşları çıkabilir'

Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!

Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!

Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!

Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.