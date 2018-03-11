Xi Jinping İçin Ömür Boyu Başkanlık Yolu Açıldı

Çin, devlet başkanlığı için süre kısıtlamasını kaldırarak Xi Jinping’in ömür boyu devlet başkanlığı koltuğunda oturmasının önünü açtı.
Anayasada konuyla ilgili değişiklik Ulusal Halk Kongresi’nde Pazar günü kabul edildi.
2964 oydan sadece 2 kişi karşı oy kullanırken, 3 kişi de çekimser kaldı.
Çin, 1990’larda 5’er yıldan olmak üzere iki dönem kısıtlamasını yürürlüğe koymuştu.
2023 yılında görevi bırakması gereken Xi’nin, Ekim ayındaki Komunist Parti Kongresi’nde halef belirlemesi gerekiyordu.
Bunun yerine Xi, siyasi iktidarını güçlendirmeyi tercih etti.
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