Ya SPD tabanı ‘hayır’ derse…?

Ancak koalisyonun kurulabilmesi için bir aşama daha kaldı: SPD tabanının da anlaşmayı oylaması gerekiyor. Peki, oylamadan “hayır” çıkarsa ne olacak?İki Almanya'nın birleştiği 1990 yılında Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) toplam üye sayısı bir milyonu buluyordu. Günümüzde bu sayı 463 bine kadar gerildi. Ancak şimdi tüm gözler bu üyelere çevrildi. Partililer birbirlerine "yoldaş" diye hitap ediyor. Peki, yoldaşlar, Hristiyan Birlik partileriyle kurulacak bir koalisyona gerçekten de yoldaşlık edecek mi? Kararı parti tabanı veriyor Tıpkı dört yıl önce olduğu gibi büyük koalisyonun kurulmasına dair sözleşmeyi onaylayıp onaylamama yetkisi yine SPD tabanına ait. 6 Şubat 2018 tarihine kadar parti üye olan yeni üyelerin de oy hakkı bulunuyor. Tabanda, Birlik partileri ile koalisyona karşı çıkan ve küçümsenmemesi gereken bir kitle var. Bu grup, haftalardır "Büyük koalisyona hayır” propagandası yürütüyor. 21 Ocak'ta yapılan oylamada az bir farkla koalisyon görüşmeleri yapılmasına onay çıkmıştı. Ancak yeni üyelerin eğilimleri konusunda SPD yönetimi hiçbir tahminde bulunamıyor.

2013 yılındaki genel seçimlerin ardından varılan büyük koalisyon mutabakatına SPD tabanının yüzde 76'sı onay vermiş ve hükümet kurulabilmişti. Ancak bugünkü tablo çok daha farklı görünüyor. Pek çok üye, üzerinde mutabakat sağlanan koalisyon sözleşmesinde SPD'nin taleplerinin çoğunun yer almadığını düşünüyor. Bunlar arasında mültecilerin aile birleşimi ve sağlık sistemiyle ilgili düzenlemeler başta geliyor. Ayrıca Genel Başkan Martin Schulz'un daha önce sarfettiği "Kesinlikle koalisyon hükümetinde yer almayacağız. Halk bize ana muhalefet görevi verdi” ve "Merkel'in başkanlık ettiği bir kabinede görev almayacağım” şeklindeki sözlerinden çark etmesini de içine sindiremiyor. Son yapılan kamuoyu yoklamaları, Schulz başkanlığındaki SPD'nin seçmen nezdinde de hızla güven ve itibar kaybettiğini ortaya koyuyor. Seçmen desteğinin azalmaya devam etmesi, bir zamanların şanlı kitle partisini bir anda varolma mücadelesine sürükleyebilir. Hayır çıkarsa ne olur? Bu endişenin en çok hâkim olduğu kesim, kısaca "Jusos” (Genç Sosyalistler) olarak adlandırılan SPD Gençlik Örgütü. Bu yüzden de büyük koalisyona "hayır" çağrısını en yoğun şekilde Genç Sosyal Demokratlar yapıyor. "Asgari müştereklerde mutabakat siyaseti” olarak tanımladıkları stratejiye artık tahammülerinin kalmadığını haykırıyorlar. Son derece mahir bir hatip olan Jusos Başkanı Kevin Kühnert "Demokrasi, farklı siyasi cephelerin münakaşası ile canlı kalır. Büyük koalisyon hükümetinde ise böyle bir münakaşa neredeyse hiç yaşanmıyor” diyor. Kühnert, büyük koalisyona karşı çıkan cephenen önde gelen isimlerinden biri.

Peki, gerçekten de SPD tabanı "hayır” oyu verir ve koalisyon kurulamazsa ne olur? Bu soruya genelde "erken seçim yapılır” şeklinde cevap veriliyor. Ancak erken seçim kararı almak o kadar da basit değil. Federal Meclis'in kendi kendini feshetmesi ya da Angela Merkel ve Martin Schulz'un erken seçim kararı alması Anayasa'ya göre mümkün değil. Önce Başbakan seçilecek Bu yetkinin tek sahibi Cumhurbaşkanı. SPD tabanı gerçekten de büyük koalisyonu reddederse o zaman gözler Frank-Walter Steinmeier'e çevrilecek. Anayasa gereği Cumhurbaşkanı, Federal Meclis'e bir Başbakan adayı sunmak zorunda. Bu aday da muhtemelen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel olacak. 709 milletvekilin oy kullanacağı gizli oylamada Başbakan adayının mutlak çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde bütün Başbakan adayları, ilk turda bu çoğunlu elde etmeyi başardı. Buna Angela Merkel de dâhil. Ancak iki kez koalisyon hükümeti kurmakta başarısız olması durumunda, Merkel'in ilk turda mutlak çoğunluğu elde etmesi zor olabilir.