Yaban Mersini Kanseri Tedavi Edebilir mi?

Radyasyon tedavisi birçok kanser türü için en yaygın yöntemler arasında yer alıyor. Ancak bu tedavide, kanserli hücrelerin yanı sıra sağlıklı hücreler de yok oluyor.

Missouri Üniversitesi’nden Yujiang Fang liderliğindeki ekip, bu hasarı en aza indirmenin yollarını araştırıyor.

Uzmanlar, kırmızı şarap ve üzümün içerdiği resveratrol maddesinin, kanser hücrelerinin radyasyon tedavisine daha iyi yanıt vermesini sağladığını biliyordu.

Yaban mersini ise, resveratol maddesinin yanı sıra, koyu renk meyve sebzelerde bulunan ve antioksidan, antienflamatuar zengini 'flavonoidler' içeriyor.

Klinik deneylerde rahim ağzı kanser hücre dizini kullanıldı. Uzmanlar, yaban mersini özünün, radyasyonun etkinliğini arttırdığını keşfetti.

Deneyde, radyoterapi sırasında kanser hücreleri yüzde 20 oranında azaldı. Yaban mersini özü alan hücrelerde kanser yüzde 25 oranında azaldı. Ancak en etkin sonuçla, hem radyasyon hem de yaban mersini özü alan grupta karşılaşıldı ve kanser hücrelerinin yüzde 70 oranında azaldığı görüldü.

Fang’a göre yaban mersini özünü bu kadar güçlü kılan unsur, yeni kanser hücrelerinin büyümesini azaltan bir mekanizmaya sahip olması.

Fang, konsantre hale getirilmiş yaban mersinin iki etkisi olduğunu belirtiyor: Birincisi, kanserli hücrelerin yok olmasını sağlaması, diğeri de bu hücrelerin çoğalmasını önlemesi.

Araştırma ekibi şimdi, kanserle savaş potansiyeli taşıyan diğer sebze ve meyveleri mercek altına alıyor.