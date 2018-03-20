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Yağma Haberleri Altında Afrin’e Yardım

20.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu’nun Pazar günü ele geçirdiği Afrin’den yağma haberleri geliyor

Yağma Haberleri Altında Afrin’e Yardım

Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu’nun Pazar günü ele geçirdiği Afrin’den yağma haberleri geliyor. Reuters haber ajansına konuşan Afrinli Hasan durumdan şikayetçi.

Hasan, “Bugün 58. Gün, kuşatma ve artan vergilerden acı çekerdik. Umudum onlardan kurtulmaktı. Şimdi Özgür Suriye Ordusu Afrin’e geldi, güya barış içinde yaşayacaktık. Ne oldu, tam tersi. Özgür Suriye Ordusu araçlarımızı soydu, evlerimizi ve dükkanlarımızı soydu. Kendi evlerimizde evsiz gibi hissediyoruz. Gıda yok, içecek yok, güvenlik yok” dedi.

CNN International’a konuşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, bu tür olayların olmuş gibi göründüğünü, bazı grupların komutanları tarafından verilen emirleri dinlemediğini ve bu haberleri ciddiye aldıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler 323 bin nüfuslu Afrin’de halkın üçte ikisinin kenti terkettiğini belirtiyor.

Bu arada AFAD yardım malzemeleri Afrin’e ulaştı.

AFAD’dan Mehmet Güllüoğlu, “Arfin merkezdeyiz. Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu buraya gelince bizim de insnai yardım görevimiz başladı. Bugün dağıtım için buradayız. Gıda, battaniye dağıtıyoruz” dedi.

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