Yağmur altında boğa koşusu

İspanya’nın Pamplona kentinde yapılan San Fermin Festivali’nin ikinci boğa koşusu sağnak yağış altında yapıldı.

Yağmur hem boğalara hem de koşuculara zor anlar yaşattı.

Boğaların altında ezilerek yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Her yıl yapılan etkinlikte yaklaşık 2 bin kişi, altı boğayla birlikte 875 metrelik yolu koşuyor.

Festival katılanlar beyaz-kırmızı giysiler giyiyor.

Pazar günkü koşuda boğalar parkuru iki dakika 45 saniyede tamamladı.

Dokuz gün süren ve her yıl kalabalıkları Pamplona’ya çeken festival Amerikalı romancı Ernest Hemingway’in Güneş de Doğar adlı kitabında da yer alıyor.

