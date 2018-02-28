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Yağmurda kızını şemsiye olarak kullandı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2018 11:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Louisiana kentinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Baton Rouge'da çekilen görüntülerde yağmur altında kalan bir kadın çocuğunu şemsiye olarak kullanırken görüntüleniyor.

ABD’nin Louisiana eyaletindeki Baton Rouge’da çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Ansızın yağan yağmurda şemsiyesiz kalan bir kadın ve çocuğunun yer aldığı görüntülerde, sorumsuz kadın yanındaki bebeği havaya kaldırarak adeta bir şemsiye gibi kullandı.

Şort ve tişörtle yağmur altında ıslanmak istemeyen kadının yağmurdan korunmak için bebeğini havaya kaldırdığı görüntüler Twitter’da büyük tepki çekti.

Kadının saçı ve makyajının akmaması için çocuğu kaldırmasına bazı kullanıcılar, “Hayal mi görüyorum yoksa kadın çocuğunu bir şemsiye gibi mi kullanıyor? Delireceğim” derken, bir Twitter takipçisi, “Saçımın bakımını çocuğumdan çok düşündüğümde ben” yorumunu yaptı. Bir başka Twitter kullanıcısı ise, “Çocuğun babası sadece bu videoyu gösterse çocuğun velayetini ve çocuk için nafaka alabilir” ifadesini kullanarak tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD anne yağmur şemsiye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kadın arabaların arasından geçecekti cocugu ondan kaldırdı ne eyyamcı oldun insanlar be
@hknzbs Arabaların arasından geçmiyor ki. iyi bak.
Gercekten sunu anladım gerizekalılık ve kanı bozuklugun ırkı, ulkesı cinsiyeti olmuyor. Dünyanın heryerın de böyleleri var.
HAHA SÜPER YAĞMURDA BEN :)
:) BENCİL KARI:(((
Senin ve senin gibi anneler ( gerçi annelik kelimesi ) senin ve senin gibi insancıklara yakışmıyor ama bunun adı sadece BENCİLLİKTİR. BENCİL İNSANCIKLAR kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen yaratıklardır ulan bu dünya ayakta duruyorsa şayet EVLİYALAR,ŞEHİTLER,ÇOCUKLAR,YAŞLILAR vede HAYVANLARIN yüzü suyu hürmetine duruyoR. Bencil kadın k...ç...n başını o kadar açacağına evden çıkmadan önce bir şemşiye koysaydın yanına hadi onuda geçtim ulan yavrunu ıslanmasın diye çabalaman gerekirken minicik yavrudan medet umuyosun yazıklar olsun nediyim yavrum ya şaşırmıştır bu kadın bana napıyo diye
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