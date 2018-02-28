Yağmurda kızını şemsiye olarak kullandı

ABD’nin Louisiana eyaletindeki Baton Rouge’da çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Ansızın yağan yağmurda şemsiyesiz kalan bir kadın ve çocuğunun yer aldığı görüntülerde, sorumsuz kadın yanındaki bebeği havaya kaldırarak adeta bir şemsiye gibi kullandı.
Şort ve tişörtle yağmur altında ıslanmak istemeyen kadının yağmurdan korunmak için bebeğini havaya kaldırdığı görüntüler Twitter’da büyük tepki çekti.
Kadının saçı ve makyajının akmaması için çocuğu kaldırmasına bazı kullanıcılar, “Hayal mi görüyorum yoksa kadın çocuğunu bir şemsiye gibi mi kullanıyor? Delireceğim” derken, bir Twitter takipçisi, “Saçımın bakımını çocuğumdan çok düşündüğümde ben” yorumunu yaptı. Bir başka Twitter kullanıcısı ise, “Çocuğun babası sadece bu videoyu gösterse çocuğun velayetini ve çocuk için nafaka alabilir” ifadesini kullanarak tepki gösterdi.
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