Yahudi düşmanı göçmenlere sınır dışı planı

Hristiyan Birlik partilerinin, antisemit nefret söyleminde bulunan göçmenleri gelecekte sınır dışı etmeyi mümkün kılacak bir plan üzerinde çalıştıkları bildirildi. Welt gazetesinde cumartesi günü yayınlanan habere göre, Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) meclis grubunun hazırladığı metin taslağında "Almanya'da Yahudilerin yaşamını reddeden ya da İsrail'in var olma hakkını sorgulayanların bizim ülkemizde yeri olamaz" ifadesine yer verildi.

Metnin Yahudi soykırımını anma günü olan 27 Ocak'ta federal meclise getirilmesinin planlandığı kaydedildi. Metin taslağında, Alman ikamet yasasının sağladığı imkanların eyaletler düzleminde antisemit yabancıların sınır dışı edilmesi için kullanılması yönünde çalışıldığı belirtildi.

"İthal Yahudi düşmanlığı"

CDU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Stephan Harbarth, Die Welt'e yaptığı açıklamada "Arap ve Afrika kökenli göçmenlerin antisemitizmine de kararlı bir biçimde karşı çıkmak zorundayız" dedi.

Harbarth, "İthal Yahudi düşmanlığına karşı önleyici tedbirler ve sınır dışı etme hakkının sunduğu imkanlara kadar tüm baskı araçlarının kullanılması gerektiğini" dile getirdi.