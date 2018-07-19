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“Yahudi ulus devleti” yasasına AB ve Türkiye'den tepki

19.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

İsrail'i "Yahudi ulus devleti" diye tanımlayan yasaya AB ve Türkiye'den sert tepki geldi.

AB, iki devletli çözümü engelleyecek her türlü adımdan kaçınılmasını isterken Türkiye yasayı "ırkçı bir adım" diye niteledi.İsrail'de parlamentodan geçen tartışmalı "Yahudi ulus devleti” yasa tasarısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü, yeni yasadan "endişe duyduklarını” dile getirdi. "Demokrasi ve azınlık hakları da dahil olmak üzere eşitlik, toplumlarımızı tanımlayan temel değerlerdir” diyen sözcü, bu değerlerin "İsrail ile AB arasındaki işbirliğinin temelini oluşturmaya devam etmek zorunda olduğunu” belirtti.

AB Komisyonu sözcüsü ise İsrail'de kabul edilen yeni yasa hakkında endişeli olduklarını kaydetti. Sözcü Maja Kocijancic, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yasanın iki devletli çözüm yolunda bir engel oluşturabileceğini kaydetti. AB Komisyonu, iki devletli çözümün İsrail için tek opsiyon olduğunu savunuyor. Komisyon sözcüsü, bu çözümün hayata geçirilebilmesini engelleyebilecek her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'den AB Büyükelçisine tepki

Yasa tasarısını ırkçı eğilimlere sahip olmakla eleştiren AB'nin Tel Aviv Büyükelçisi Emanuele Giaufret geçen hafta İsrail Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı. Giaufret, eleştirilerinde yasanın özellikle Arap İsraillilerin ayrımcılığa maruz kalmasına neden olacağını belirtmiş, 9 milyonluk İsrail nüfusunun yüzde 20'sinin Arap, yüzde 75'inin de Yahudi olduğunu hatırlatmıştı. İsrail devleti kendini "Yahudi ve demokratik” olarak tanımlıyor. Ancak bu iki terimin yan yana eş değerde bulunup bulunamayacağı sürekli tartışmalara neden oluyor.

Kalın: Irkçı bir adım

Türkiye’den de İsrail'e sert tepki geldi. İsrail parlamentosunda kabul edilen "Yahudi ulus devleti” yasasını en sert biçimde kınadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, yasayı “ırkçı bir adım” olarak nitelendirdi ve "Türkiye Cumhuriyeti olarak dost ve kardeş Filistin halkının uluslararası hukuktan doğan haklarını koruma noktasındaki kararlılığımızı tekrar ifade ediyor, uluslararası toplumu tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz” dedi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yasanın "çağdışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünü olduğu" ve "evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığı" ifade edildi.

"İsrail devlet tarihinin dönüm noktası”

İsrail parlamentosu, İsrail’i Yahudilerin ulus devleti olarak tanımlayan tartışmalı yasa tasarısını Perşembe sabahı 55'e karşı 62 oyla kabul etmiş, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabul edilen tasarıyı, "İsrail devlet tarihinin dönüm noktası” olarak tanımlamıştı.

İsrail'i Yahudilerin tarihsel anavatanı olarak tanımlayan yasa, söz konusu topraklar üzerinde sadece Yahudilerin kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu belirtiyor. "Birleşik Kudüs”ün İsrail'in başkenti ve İbranice'nin ülkenin ulusal dili olarak kabul edildiği yasada, Arapça ise sadece “özel statü” sahibi bir dil olarak ifade ediliyor. Değişiklikten önce Arapça, İbranice ile birlikte resmi dil statüsündeydi.

KNA,dpa / AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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