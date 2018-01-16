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Yakutistan’da Hava Sıcaklığı 67 Dereceye Düştü

16.01.2018 17:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

Rusya’ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti’nde -40 dereceye kadar okullar açık tutuluyor. Ancak -67 derecelik kutup soğuğu nedeniyle bölgede tüm okullar tatil edildi.

Rusya'ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde hava sıcaklığı -67 dereceye kadar inerek yaşam koşullarını zorlu hale getirdi.

Moskova'nın 5 bin 300 km doğusunda bulunan bölgede -40 dereceye kadar okullar açık tutuluyor. Ancak -67 derecelik kutup soğuğu nedeniyle bölgede tüm okullar tatil edildi.

Yakutistan'da geçen hafta sonu yolda araçları bozulan ve yakındaki çiftliğe yürümeye çalışan iki kişinin donarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge valiliğinin basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Salı günü itibariyle evlerdeki merkezi ısınma sistemlerinin çalıştığı ve ihtiyaç halinde yedek jeneratörlere erişim olduğu kaydedildi.

Dünyanın, içinde yaşam olan en soğuk yerlerinden biri olarak bilinen Oymyakon köyünde 2013 yılında kaydedilen en düşük hava sıcaklığı -71 dereceydi.

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