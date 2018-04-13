Yanan eylemci karesine Basın Fotoğrafı ödülü

Aslen Venezuelalı olan ve Meksika'da yaşayan foto muhabiri Schemidt, Mayıs 2017’de Maduro karşıtı gösterileri takip etmek için Venezuela’nın başkenti Caracas’a gitmişti. Schemidt, Caracas'ta diğer eylemcilerle birlikte bir polis motosikletini tahrip etmek isterken benzin deposunun patlamasıyla vücudu alev alan 28 yaşındaki Victor Salazar isimli eylemciyi sırtında alevlerle koşarken fotoğraflamıştı.

Jüri Başkanı ve Geo France dergisinin fotoğraf direktörü Magdalena Herrera ise fotoğrafın “ansızın beliren enerji ile dinamiğe sahip klasik bir fotoğraf” olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı bir gösteride yüzünde gaz maskesi ve sırtında yükselen alevlerle koşarken Schemidt'in lensine yakalanan protestocu, uluslararası haber ajansı AFP'li foto muhabirine bu alandaki en prestijli ödülü kazandırdı.

Foto muhabiri kendisine ödül kazandıran bu anı “Patlamayı ve sıcaklığı arkamda hissettim ve o anda ne olduğunu göremeden fotoğraf çekmeye başlayarak arkama döndüm” diye anlatmıştı.

Güncel konulardaki en iyi fotoğraf Alman Denzel'e ait

Güncel fotoğraf dalındaki ödül ise artan nüfus nedeniyle tehdit altında olan Nijerya'daki Lagos kentinin deniz kıyısını fotoğraflayan Alman Jesco Denzel'in oldu. Güney Afrikalı fotoğrafçı Neil Aldridge yok olma riski altında olan bir beyaz gergedanın gözleri bağlanmış ve uyuşturulmuş bir şekilde Güney Afrika’dan Botsvana’ya taşınması fotoğrafı ile çevre dalında en iyi fotoğraf ödülünü aldı.

Genel haber dalında en iyi fotoğraf ödülünü Avusturalyalı Patrick Bown, Myanmar’dan kaçmak isterken içinde oldukları botun batması sonucu ölen Rohingyaların cansız bedenlerinin yan yana dizildiği fotoğrafıyla aldı.

Uzun vadeli projeler dalında ödülü Hollandalı Carla Kogelman kazandı. Kogelman fotoğrafında Avusturya’nın Çekya sınırındaki kırsal bir alanda bulunan biyoenerji köyünde yaşayan iki kız kardeşi fotoğrafladı.