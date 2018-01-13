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Yanan Tankerde Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

13.01.2018 19:48 | Son Güncelleme 6 saat önce

Geçen hafta Doğu Çin Denizi’nde, bir kargo gemisiyle çarpıştıktan sonra yanmaya başlayan İran tanker gemisinde iki mürettebatın cesedine ulaşıldı.

Geçen hafta Doğu Çin Denizi'nde, bir kargo gemisiyle çarpıştıktan sonra yanmaya başlayan İran tanker gemisinde iki mürettebatın cesedine ulaşıldı.

Çin devlet medyası, cesetlerin güverte bölgesinde bulunduğunu belirtti. Böylece toplamda sadece üç cesede ulaşılmış oldu. Gemide 30'u İranlı, 2'si Bangladeşli 32 mürettebat bulunuyordu.

Kurtarma ekipleri mürettebatın bulunduğu kamaralara ulaşmaya çalıştı ancak tankerin halen yanmaya devam etmesi nedeniyle çalışmaya ara verilmek zorunda kalındı.

Ancak, geminin veri kaydeden kara kutusuna ulaşılabildi.

Panama bandıralı Sanchi isimli tanker, İran'dan Güney Kore'ye 136 bin ton ham petrol taşıyordu.

Tanker geçtiğimiz hafta, Şangay'ın 257 km açıklarında Crystal isimki kargo gemisine çarpmıştı. Kargo gemisinin 21 mürettebatı çarpışma sonrası kurtarıldı.

Çarpışmaya neyin sebep olduğu halen tam olarak bilinmiyor.

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