Yanardağın Kül Püskürtmesi Üzerine Ada Tahliye Ediliyor

Bölgedeki aktif yanardağın faaliyete geçmesi üzerine Vanuatu adasının bu yıl ikinci kez tahliye edilmek zorunda olduğu belirtiliyor. Güney Pasifik’teki takımada devletinde volkanik faaliyetin artması üzerine acil durum ilan edildi.

Kül bulutlarının tüm gökyüzünü kaplaması ve güneş ışıklarını keserek ortalığı karanlığı çevirmesi, Ambae adası yetkililerinin bölgede yaşayan 11 bin kişinin boşaltılması talimatı vermesine yol açtı. Manaro adlı yanardağ neredeyse bir yıldır etkin ve kısa bir hareketsizlik döneminin ardından yeniden faaliyete geçti.

Vanuatu Coğrafi Afetler Müdürü Esline Garaebiti, “Şu anda adada son derece büyük etkiler görüyoruz. Son patlamanın ardından yoğun bir kül bulutu güneyi kapladı ve kuzey bölgeleri de etki altında” dedi.

Gri kül tabakası evleri ve tarlaları örttü. Vanuatu yetkilileri sismik faaliyetlerin daha da artmasını bekliyor.

Geçen yıl Eylül ayında da volkanın duman püskürtmeye başlaması ve krater yakınlarında lavların görülmesi üzerine Ambae sakinleri bölgeden kaçmıştı. Bölgedeki birçok kişi yeniden tahliye uyarısıyla karşı karşıya. Bazı kişiler de diğer adalardaki hizmetlerin yetersizliği ve kalabalık nedeniyle bulundukları yeri terk etmek istemiyor.