Yangın Felaketinden Sonra Atina’yı Sel Bastı

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki kırsal bölgeyi şiddetli bir fırtınanın ardından aniden vuran sel büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri sular altında kalan evlerin temizlenmesi için 140 yardım çağrısı aldı.

Kurtarma görevlileri, aniden gelen çamurlu suyun bastığı açık bir otoparkta araçlarının içinde mahsur kalanlar olup-olmadığını kontrol etti.

Yetkililer sürücüleri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı ve bir yan yolu kapattı.

Son yılların en büyük yangınında ölenlerin sayısı 82’ye yükseldi

Atina’nın kuzeyinde üç gün önce büyük bir yangın başlamış ve en az 82 kişinin ölümüne, 180 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Yangın son yılların en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler hala karada ve denizde yangının kurbanlarını aramaya devam ediyor.

Ekipler ölenlerden bazılarının kimliklerini belirlemekte zorlanıyor. Bu nedenle ölenlerden DNA örneği alınıyor. Yangın Atina’nın kuzeyinde deniz kıyısındaki Rafina bölgesini etkiledi. Burası yazlıklar ve otellerin yer aldığı turistik bir bölge.

Yangın sırasında çok sayıda kişi plajlara kaçtı, birçoğu alevlerden kurtulmak için yüzerek denize açıldı. Bazıları duman yüzünden hayatını kaybetti. Onlarca kişi sahil güvenlik ekipleri, balıkçı tekneleri ya da feribotlar tarafından kurtarılana kadar saatlerini denizde geçirmek zorunda kaldı. Yangında ölenlerin büyük kısmını denizden boğulanlar oluşturdu.

