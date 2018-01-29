Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

Rusya'da kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti. Krosnogorsk kentinde bir apartmanda doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında çocuğunu ve kendisini kurtarmak isteyen baba, önce çocuğunu camdan attı sonra kendisi atladı.
Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, baba ve çocuğu ağır yaralandı. 135 kişi ise tahliye edildi.
Olay yerine ise çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.
(İHA)
İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı
İstanbul Pendik'te HDP ilçe binasına saldırı
Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı
Sınır ve Afrin'de sıcak saatler yaşanıyor! İşte son kareler
İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?
Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme
PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi
AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday
Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...
Okuyucu Yorumları 1 yorum