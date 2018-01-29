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Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 00:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

Rusya'nın Krosnogorsk kentinde apartmanda çıkan yangından kurtulmak isteyen baba, önce çocuğunu camdan attı sonra kendisi atladı. O anlar saniye saniye kaydedildi...

Rusya'da kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti. Krosnogorsk kentinde bir apartmanda doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında çocuğunu ve kendisini kurtarmak isteyen baba, önce çocuğunu camdan attı sonra kendisi atladı.

Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, baba ve çocuğu ağır yaralandı. 135 kişi ise tahliye edildi.

Olay yerine ise çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya yangın Krosnogorsk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah kimseye bu durumu yasatmasin cocugunu atmaya kadar zordurumda birakmasin.
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