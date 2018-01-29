Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

Rusya'da kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti. Krosnogorsk kentinde bir apartmanda doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında çocuğunu ve kendisini kurtarmak isteyen baba, önce çocuğunu camdan attı sonra kendisi atladı.

Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, baba ve çocuğu ağır yaralandı. 135 kişi ise tahliye edildi.

Olay yerine ise çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

(İHA)