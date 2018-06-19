Yangını söndürmek yerine sevişmeyi tercih ettiler!

Ohio'da yaşanan olayda itfaiyeci Arthur Dean ve Deann Eller'in itfaiye merkezinde porno film çektikleri iddia edildi.
İtfaiye şefi Clarence Tucker birisinin kendisine itfaiye erleri tarafından gerçekleştirilen 'uygunsuz eylemler' nedeniyle kendisini uyardığını söyledi.
Çiftin porno filmi itfaiye merkezinde çektikleri iddia edilirken, Dean ve Eller'in uzun süredir 'sevgili' oldukları ifade edildi.
AP haber ajansı, yerel itfaiye örgütünün porno film hakkında yapılan sorulara yanıt vermediğini yazdı.
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