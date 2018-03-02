Yanlışlıkla Türkiye'ye geçen iki Yunan askeri yakalandı

Yunan Kara Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Yunanistan'ın sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin Karağaç bölgesinde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybettikleri ve yanlışlıkla Türk topraklarına geçtikleri tahmin edilen iki Yunan askeri, Türk devriyelerince yakalanarak Edirne'ye sevk edildi.
Aynı açıklamada, Yunan askerlerinin iadesi için Türk ve Yunan makamları ve Dışişleri Bakanlıkları arasında görüşmelerin başlatıldığı belirtiliyor.
Resmi açıklamada yakalanan iki Yunan askerinin rütbeleri belirtilmiyor, ancak Yunan haber ajanslarına sızdırılan bilgilerde yakalanan iki Yunan askerinden birinin çavuş, diğerinin ast teğmen olduğu iddia edildi.
Dün meydana gelen olay sırasında hava şartlarının kötü olduğu ve yoğun sis tabakası altında devriye gezen Yunan askerlerinin bu nedenle yollarını kaybettikleri için Türk topraklarına geçmiş olabilecekleri belirtiliyor.
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