Yardım derneğinden ayrımcı uygulama

Karar ırkçı olduğu gerekçesiyle tartışma yarattı.Almanya'nın Essen kentindeki Gıda Yardımı Derneği Essener Tafel, sağladığı gıda yardımlarından sadece Almanların yararlanmasına izin verdiği için tepkilerin odağında. Kuruluş yaşlı insanların gıda dağıtımı sırasında çok fazla sayıda yabancıdan rahatsız olduğu için böyle bir uygulamaya geçildiğini açıkladı. Yönetim bundan sonra yapılacak yeni üyelik başvurularında Alman vatandaşı olma şartı aranacağını bildirdi.

Almanya genelinde 930 noktada ücretsiz gıda dağıtım servisi olan ve devlete bağlı olmayan "Tafel", süper marketlerden ve restoranlardan aldığı son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri ihtiyacı olan insanlara dağıtarak hizmet sağlıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin, ihtiyaç sahibi olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Bu sayede bir yıl süreyle sisteme üye olarak haftada bir yapılan gıda dağıtımından kendileri ve aileleri için yararlanabiliyorlar.

Essener Tafel yetkilisi Jörg Sartor gazetecilere yaptığı açıklamada kararı savunarak, "Bütün bu telaşı gerçekten anlamıyorum" dedi. Kendisinin veya diğer çalışanların yabancı düşmanlığı yapmadığını belirten Sartor, Essen'da gıda yardımı almaya gelenlerin yüzde 75'ini yabancı oluşturduğunu ve bu oranın çok fazla olduğunu söyledi. Sartor, üyelik için yeni bir şart konmasının bu nedenle gerektiğini söyledi.