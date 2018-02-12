Yardım görevlilerinin seks partileri Londra'yı karıştırdı

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı, örgüte verilen destek fonlarının kesilebileceğini açıkladı.İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam çalışanlarının yardım için gittikleri Çad ve Haiti'de seks partileri düzenlediğinin ortaya çıkması ülkede büyük bir tartışma yarattı.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, BBC'ye yaptığı açıklamada Oxfam'ın seks skandalı haberleriyle ilgili olarak yetkili kurumlarla kapsamlı bir işbirliğine gitmesini ve ellerindeki tüm bilgileri bu kurumlarla paylaşmasını beklediğini söyledi.

Oxfam'ın ''etik yönetimde'' başarısız olduğunu ve bu konuyu örgüt yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmede ele alacağını belirten Mordaunt, Oxfam ve diğer yardım kuruluşlarının bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlem mekanizmalarını devreye sokmamaları durumunda hükümet fonlarını kaybedebileceklerini de sözlerine ekledi.

İngiliz basınına göre, Oxfam geçen mali yıl içinde İngiliz hükümetinden yaklaşık 32 milyon poundluk (36 milyon euro) destek fonu aldı.