Yardım Konvoyları Doğu Guta’da Yine Dağıtım Yapamadı

Yollanan yardımların Pazartesi dağıtılması bekleniyordu; ancak güvenliğin kötüye gitmesi yardımların dağıtımı askıya alındı. Kamyonlar hafta başından bu yana Wafideen geçiş noktasında bekletiliyordu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin de, Doğu Guta’da suç işleyenlerin son yaşananlarla ilgili sorumlu tutulmasını istedi.

BM insani yardım koordinatörü Ali al-Za’tari, bu saldırının Rusya dahil tüm tarafların verdiği güvenlik güvencelerinin ihlali olduğunu söyledi.

Saldırının, 12 bin kişiye gıda ve kaynak sağlayacak 13 kamyonluk konvoyun Duma kentine girmesiyle başladığı açıklandı. Kamyonlar güvenlik sebebiyle yardımları dağıtamadı.

Uluslararası Kızılhaç örgütü ve Birleşmiş Milletler yetkilileri, Esat güçlerinin kuşatması altındaki Suriye’nin Doğu Guta bölgesine insani yardım konvoyunun girebildiğini; ancak hava saldırılarının yeniden başlamasıyla yardım kamyonlarının boşaltılamadığını açıkladı.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu, onlarca sivilin ve teslim olan 13 silahlı kişinin, hükümetin oluşturduğu Wafideen güvenlik koridorundan geçerek Doğu Guta’yı terk edeceğini duyurdu. Devlet televizyonu, geçen haftadan bu yana isyancıların sivillerin kaçmasına engel olduğunu bildiriyordu.

Bölgedeki muhalif gruplardan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Doğu Guta’nın Hamuriye kentinde gösteri yapıldığını, Suriye bayrağı taşıyan eylemcilerin çatışmaların bitmesi çağrısı yaptığını bildirdi.