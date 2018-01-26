Yargı Yolu Açıldı Açlık Grevi 324’üncü Gününde Sonlandı

OHAL kapsamındaki düzenlemelerle kamu görevlerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevi eylemlerini 324'üncü gününde sonlandırdı. Gülmen ve Özakça, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu'nun işe dönüş başvurularını sonrası yargı yolu açıldığı için açlık grevine son verdi.
Gülmen, "Biz bu direnişte kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Tarihten aldığımız güçten ve hissettiğimiz bizden dolayı yalnız hissetmedik. OHAL Komisyonu işe iade talebimizi reddetti. Yargı yoluna başvuracağız. Bugün itibariyle açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Ama direnişimiz devam ediyor. Hastane süreci bitip sağlığımıza kavuştuktan sonra mücadelemiz devam edecek. Bu mücadele biz bitti demeden bitmeyecek. Mücadele etmekten, direnmekten bizi vazgeçiremediler” dedi.
Sağlık durumları gittikçe kötüleşen Gülmen ve Özakça ayrıca Yüksel Caddesi'ndeki direnişi sürdüreceklerini de belirterek, işe iade taleplerinden vazgeçmediklerini vurguladı.
Eşinin tutuklanması üzerine açlık grevine başlayan ve kendisi de KHK'yla ihraç edilen Esra Özakça da, 249'uncu günde eylemini sonlandırdı.
Alev Şahin de Düzce'de eylem yapıyor
Bu arada Düzce'de mimar Alev Şahin de kent meydanında KHK ile işten çıkarılmasına karşı oturma eylemini 30 Ocak 2016'dan bugüne sürdürmeye çalışıyor.
Mimar Şahin, iş yerinden usulsüz işlemlerine onay vermediği özel bir şirketin şikayeti üzerine ismi KHK'ya dahil edilerek atıldığını belirterek, işini geri istiyor.
Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişiminin ardından OHAL kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname düzenlemeleriyle 111 bin 598 kişi kamu görevinden ihraç edildi.
Bu ihraç kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olmasının eleştirilmesi ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular öncesinde ara basamak olması nedeniyle geçen yıl 23 Ocak'ta OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurulmuştu.
Komisyon, darbe girişiminden bir yıl sonra çalışmaya ve geçen yıl Temmuz ayında başvuruları kabul etmeye başladı. Komisyon'a 103 bin 276 itiraz başvurusu yapıldı.
İlk kararını 22 Aralık günü açıklayan Komisyon, "İşimizi Geri İstiyoruz” sloganıyla açlık grevi eylemindeki Gülmen ve Özakça'nın durumu için bugün karar verdi. Kamuoyundaki tüm çağrılara rağmen Komisyon, Gülmen ve Özakça'nın işe iade başvurularını reddetti.
OHAL Komisyonu kimlerden oluşuyor?
Eğitimciler Gülmen ve Özakça'nın işe iadesini talebini reddeden OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu başkanlığını, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı hâkim Selahaddin Menteş yürütüyor. Komisyonda, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Danıştay TetkikHakimi Murat Aytaç, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkanı Esat Işık, Milli Eğitim Bakanlığı Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ile Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyesi Salih Tanrıkulu görev yapıyor. Komisyon'a bağlı şekilde dosyaları değerlendirmek üzere bünyesinde40 hakim, 40 müfettiş, 90 uzman ve katip olmak yardımcı personel çalışıyor.
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