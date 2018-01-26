Yargı Yolu Açıldı Açlık Grevi 324’üncü Gününde Sonlandı

OHAL kapsamındaki düzenlemelerle kamu görevlerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevi eylemlerini 324'üncü gününde sonlandırdı. Gülmen ve Özakça, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu'nun işe dönüş başvurularını sonrası yargı yolu açıldığı için açlık grevine son verdi.

Gülmen, "Biz bu direnişte kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Tarihten aldığımız güçten ve hissettiğimiz bizden dolayı yalnız hissetmedik. OHAL Komisyonu işe iade talebimizi reddetti. Yargı yoluna başvuracağız. Bugün itibariyle açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Ama direnişimiz devam ediyor. Hastane süreci bitip sağlığımıza kavuştuktan sonra mücadelemiz devam edecek. Bu mücadele biz bitti demeden bitmeyecek. Mücadele etmekten, direnmekten bizi vazgeçiremediler” dedi.

Sağlık durumları gittikçe kötüleşen Gülmen ve Özakça ayrıca Yüksel Caddesi'ndeki direnişi sürdüreceklerini de belirterek, işe iade taleplerinden vazgeçmediklerini vurguladı.

Eşinin tutuklanması üzerine açlık grevine başlayan ve kendisi de KHK'yla ihraç edilen Esra Özakça da, 249'uncu günde eylemini sonlandırdı.