Yargıtay Can Dündar için casusluk cezası istedi

Yargıtay, Dündar'ın casusluk suçundan ceza almasını isterken Gül hakkında da beraat talep etti.Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeniCan Dündarve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün devletin gizli belgeleri açıklamak suçlamasıyla ceza aldığı MİT TIR'ları davasından çıkan karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Can Dündar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 328'inci maddesinde düzenlenen ve 15 ila 20 yıla kadar hapis cezası öngören "devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

Yargıtay, Dündar ve Gül hakkında hükümete karşı suç yönünden verilen beraat kararlarının ise yerinde olduğuna dikkat çekti.

Kararda "haberlere konu olan bilgi ve belgelerin niteliği itibarıyla devlet sırrı olarak kabulünde isabetsizlik bulunmadığı" vurgulanarak "sanıkların ceza aldığı devletin güvenliği veya iç veya dışsal siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgilerin siyasal ve askeri casusuluk maksadıyla açıklanması suçunun niteliği itibarıyla basın yoluyla işlenen bir suç olduğu" ifade edildi.