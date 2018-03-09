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Yargıtay Can Dündar’ın Casusluktan Yargılanmasına Hükmetti

09.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

Yargıtay, MİT TIR’ları Davası’nda Cumhuriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında verilen kararları bozdu. Yargıtay, Dündar’ın “casusluk suçundan” yargılanmasına, Gül’ün de beraatine karar verdi

Yargıtay Can Dündar’ın Casusluktan Yargılanmasına Hükmetti

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT TIR’ları Davası’nda Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 6 Mayıs 2016 tarihinde vermiş olduğu kararı bozdu.

16. Ceza Dairesi, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle “gizli belge ve bilgileri açıklamak” suçundan cezalandırılan Can Dündar’ın aslında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’ın kararında Dündar’ın haberinin Suriye tarafından BM nezdinde kullanılması gerekçe gösterilerek “Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında, devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yayımlamak suretiyle açıklanmasından sonra, Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri’ne 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektup sunduğunun da anlaşılması karşısında, anılan bilgileri doğrudan siyasal casusluk kastı ile temin ettiğinin kabulü gerekebileceğinden ve eyleminin bu haliyle basın yoluyla işlenmesi de mümkün olmayan TCK 328'inci maddesinde düzenlenen suçu oluşturabileceği gözetilerek, bu belgenin Dışişleri Bakanlığı’ndan temini ile 5271 Sayılı CMK'nın 217'nci maddesi gereğince taraflara okunup tartışılmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir” denildi.

Yargıtay karar öncesinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar’ı Türk Ceza Kanunu’nun 329/1 maddesi uyarınca “devletin gizli bilgilerini açıklamak” suçlamasıyla önce 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş ardından cezada indirim yaparak 5 yıl 10 hapis cezası çarptırmıştı.

Erdem Gül’e beraat

Can Dündar’ın casusluktan cezalandırılmasına hükmeden Yargıtay 16. Ceza Dairesi, beş yıl hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün beraatine hükmetti.

Kararda “Devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya sanık Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, ispat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

Can Dündar: “Casusluk, devlet adına başka bir ülkeye gizlice silah nakledenlerin yaptığına denir”

Kararı yaşadığı Almanya’da twitter üzerinden değerlendiren Can Dündar, yaptığı işin casusluk değil gazetecilik olduğunu söyledi.

Dündar, “Cezayı az bulmuşlar; yerel mahkemenin ciddiye almadığı casusluktan 20 yıl istiyorlar. ‘Casusluk’, devlet adına başka bir ülkeye gizlice silah nakledenlerin yaptığına denir. Bunu yazanlar gazetecidir. Üstelik basın suçlarında davanın 4 ay içinde açılması gerekiyor. Mahkeme bu süreyi dikkate almadı. Yargıtay da kararı bozdu. Ama beni cezasız bırakmamak için şimdi yayından değil, devlet sırrını bulundurmaktan casusluk ithamıyla cezalandırmak istiyorlar” dedi.

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