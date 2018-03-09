Yargıtay Can Dündar’ın Casusluktan Yargılanmasına Hükmetti

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT TIR’ları Davası’nda Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 6 Mayıs 2016 tarihinde vermiş olduğu kararı bozdu.

16. Ceza Dairesi, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle “gizli belge ve bilgileri açıklamak” suçundan cezalandırılan Can Dündar’ın aslında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’ın kararında Dündar’ın haberinin Suriye tarafından BM nezdinde kullanılması gerekçe gösterilerek “Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında, devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yayımlamak suretiyle açıklanmasından sonra, Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri’ne 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektup sunduğunun da anlaşılması karşısında, anılan bilgileri doğrudan siyasal casusluk kastı ile temin ettiğinin kabulü gerekebileceğinden ve eyleminin bu haliyle basın yoluyla işlenmesi de mümkün olmayan TCK 328'inci maddesinde düzenlenen suçu oluşturabileceği gözetilerek, bu belgenin Dışişleri Bakanlığı’ndan temini ile 5271 Sayılı CMK'nın 217'nci maddesi gereğince taraflara okunup tartışılmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir” denildi.