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Yarıda kesilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak

25.04.2018 18:49 | Son Güncelleme

Çıkan olaylar nedeniyle yarıda kesilen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanmasına karar verildi.

Yarıda kesilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi.

Çarşamba günü yapılan toplantıdan 19 Nisan’da başlayan ancak 57’nci dakikasında tatil edilen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçın 3 Mayıs Perşembe günü yarıda kesildiği yerden tedbiren seyircisiz oynanması kararı çıktı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak” denildi.

Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası

Tribünlerde çıkan olaylar sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etmiş ve beş dikiş atılması gerekmişti.

Ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Çarşamba günü açıkladığı kararında Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası, ihtar cezası ile 1 milyon Türk lirası para cezası aldığı belirtildi.

Beşiktaşlı oyuncu Kepler Laveran de Lima Ferreira (Pepe), Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılırken, Beşiktaşlı oyuncu Tolga Zengin, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin Türk lirası para cezası aldı.

DHA,DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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