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Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 19:21 | Son Güncelleme

Arjantin'de 6 ton esrar yakalayan emniyet yetkilileri, depoya kaldırdıkları uyuşturucudan 540 kilosunun kaybolduğunu fark etti. Kaybolan yarım ton esrarı farelerin yediğini savunan sekiz polis memuru görevden alındı.

Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te büyük bir operasyona imza atan narkotik, 6 ton esrar ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucu, başkente 60 kilometre uzaklıktaki Pilar'da bulunan depoya kaldırıldı. Ancak daha sonra yapılan kontrollerde, 540 kilo esrarın kaybolduğu ortaya çıktı.

BAŞ ŞÜPHELİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Kaybolan büyük miktardaki esrar, iki yıldır depoda tutuluyordu. Ancak, kayıtlara göre depoda, operasyonlarda ele geçirilen altı bin kilo esrar bulunması gerekirken, 5 bin 460 kilo olduğu fark edildi.

Şüpheler, geçen yıl Nisan ayında görevden ayrılırken, ele geçirilen esrar miktarını imzalamayan kentin eski Emniyet Müdürü Javier Specia üzerinde toplandı.

"FARELER YEDİ" DEDİLER

Specia'nın yerine görev gelen Müdürü Emiliyo Portero, eksikliği fark etti ve konuyu iç soruşturma birimine aktardı.

Hakim karşısına çıkan Specia ve üç astı da, kayıp esrarı "farelerin yediğini" öne sürdü.

ADLİ TIP UZMANLARI: MÜMKÜN DEĞİL

Ancak adli tıp uzmanları, mahkemede yaptıkları açıklamalarda, farelerin esrarı yiyecek sanıp yemesinin mümkün olmadığını ve çok sayıda farenin uyuşturucuyu yemesi durumunda, depoda çok sayıda ölü farenin bulunması gerektiğini belirtti.

Dört polis memuru daha, 4 Mayıs'ta konuyla ilgili ifade verecek.

Yargıç, esrarın kişisel menfaat elde etmek için mi, ihmal sonucu mu ortadan kaybolduğuna karar verecek.

Specia geçen yıl ne kadar gelir elde ettiği konusundaki yeminli bildirimi vermediği için de ayrı bir soruşturma geçiriyor.

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Arjantin esrar kenevir polis fare

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fareler kafayı bulmuşlardır. ya da dağıtmışlardır.
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