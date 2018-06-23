Yarın direksiyon yasakları kalkacak Suudi kadınlara hâlâ yasak 5 şey

Kadınlar hayatlarında ilk kez bir futbol maçını stadyumda izleyebildi, ilk kez orduya katılma ve istihbarat servislerinde bazı işlerde çalışabilmek kazandı. 2 ay önce ülke tarihinin ilk kadın bisiklet yarışı da düzenlendi.

Reformların en dikkat çekeni ise, kadınlara yönelik araba kullanma yasağının kaldırılmasıydı. Yarından itibaren kadınlar direksiyon başına geçebilecek.

Ancak ülkede halen erkeklerin egemenliği hüküm sürüyor. "Daha fazla eşitlik" çağrısı yapan kadın hakları savunucuları da tehdit altında. Geçen ay bir grup kadın hakları savunucusu güvenlik ve istikrar için tehdit oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Cinsiyet eşitsizliğinde 144 ülke içinde 138'inci



32 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ülkesini modernleştirerek "Ilımlı İslam'a" geri döndürmek istediğini söylüyor. Kadın haklarına ilişkin değişiklikler de, "2030 Vizyonu" adını verdiği programın bir parçası.

Ancak Suudi Arabistan hâlâ kadın haklarını en çok kısıtlayan ülkelerin başında geliyor. Ülke, Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2017 raporunda 144 ülke içinde 138'inci.