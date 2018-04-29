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Yarmuk Kampı'nın tahliyesi için anlaşmaya varıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2018 23:22 | Son Güncelleme

Suriye resmi haber ajansı SANA, Yarmuk Kampı'nın tahliyesi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yarmuk Kampı'nın tahliyesi için anlaşmaya varıldı

Muhalif gruplarla rejim arasında varılan anlaşmaya göre; muhalifler Yarmuk'tan ayrılıp İdlib'e geçecek ve kuşatma altında tuttukları Kefraya ve el-Fua'daki 5 bin sivili serbest bırakacak.

Anlaşmanın yarın sabahtan itibaren yürürlüğe gireceği ve Ramazana ayı başlangıcına kadar tüm şartlarının tamamlanacağı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Yarmuk Kampı tahliye Suriye

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