Yarmuk Kampı'nın tahliyesi için anlaşmaya varıldı

Muhalif gruplarla rejim arasında varılan anlaşmaya göre; muhalifler Yarmuk'tan ayrılıp İdlib'e geçecek ve kuşatma altında tuttukları Kefraya ve el-Fua'daki 5 bin sivili serbest bırakacak.

Anlaşmanın yarın sabahtan itibaren yürürlüğe gireceği ve Ramazana ayı başlangıcına kadar tüm şartlarının tamamlanacağı öne sürüldü.

