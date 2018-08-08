Yasadışı Göçmenlerin Hakları Neler?

Sıfır tolerans politikası yürüten Başkan Donald Trump, Amerika’ya yasadışı yollarla giren göçmenlere karşı katı tavrını sürdürüyor. Trump, ülkenin güney sınırını geçmeye çalışırken yakalanan göçmenlerin çocuklarını yargı sürecinde alıkoyma uygulaması başlatmış, Mart ve Nisan aylarında 6 hafta boyunca devam eden uygulama kapsamında toplam 2 bin 500 çocuk ailelerinden alınarak çeşitli eyaletlerdeki tesislere yerleştirilmişti. Ancak Trump tepkilerin ardından imzaladığı Başkanlık kararnamesiyle bu uygulamaya son vermişti. Bu çocukların bir kısmı ailelerine kavuştu ancak hala bu tesislerde aynı sevinci yaşamayı bekleyen çocuklar var. Bu çocukların ve ailelerin durumunu değerlendiren göçmenlik avukatı Efe Poturoğlu, 17 eyalette ve Washington DC’de Trump yönetiminin sıfır tolerans kararına karşı federal mahkemelerde davaların açıldığını hatırlatarak, ilk kararın Haziran ayı sonunda California’daki federal mahkemede verildiğini kaydetti. Poturoğlu, “Bu mahkeme çocukların sınırda artık kesinlikle anne ve babalarından ayrılmayacağını ve ayrılan çocukların da en kısa sürede aileleriyle kavuşturulması gerektiği kararını verdi. Mahkeme ilk olarak 5 yaşından küçük çocukların öne alınmasını istedi, bu çocukların 14 gün içinde, 5 yaşından büyük çocuklarınsa bir ay içinde aileleriyle kavuşturulmasına karar verdi. Şu anda Amerikan hükümetinin bu kararları uygulamakta zorlandığını görüyoruz” diye konuştu.

Çocukların ailelerine henüz kavuşamamalarının nedenlerinden birinin geçmiş aylarda çocuklar anne ve babalarından ayrılırken iyi kayıt tutulması olduğunu söyleyen Poturoğlu, bu yüzden bu çocukların anne ve babalarının bulunamadığını dile getirdi. Poturoğlu, aradan uzun zaman geçtiği için bu anne ve babaların çoğunun sınırdışında olduğunu hatırlattı ve o yüzden Trump yönetiminin Amerika dışında olan anne ve babaları bulmakta zorlandığını söyledi. Ailelerinden ayrılan çocukların Amerikan Sağlık Bakanlığı’na bağlı yurtlara gönderildiğini söyleyen Poturoğlu, çocuklara anne ve babalarıyla görüştürülme hakkı verildiğini dile getirdi. Poturoğlu, “Çocukların Amerika’da yakından ya da uzaktan bir akrabası var mı araştırması yapmaları gerekiyor. Eğer yakın ya da uzak bir akraba bulunursa bu çocukların velayeti o akrabalara veriliyor. Ve çocuklar o yurtlardan çıkartılıyor. Eğer bulunamazsa çok ufak bir bölümü; yüzde 5’ten az bir bölümü Amerika’da doğmuş kimsesiz çocuk muamelesi görüyor ve yetimhanelere yerleştiriliyor” dedi.

Anne ve babaların göçmenlik mahkemeleri devam ederken, onların bulunduğu cezaevlerine gönderildiğini de kaydedn Poturoğlu, California’da alınan mahkeme kararını, “Bu geçici bir karar aslında. Esas duruşma sonrası verilen bir karar değil. Acil bir önlem alınması gerektiği için geçici bir karar. Bunun tabii ki itirazları devam edecektir” dedi. Federal mahkeme kararlarına göre Amerikan hükümetinin yapması gerekenin çocukların kaçak göçmen olan anne ve babalarından ayırmamaları olduğunu söyleyen Poturoğlu,Trump yönetiminin de şu anda bu kararı uyguladığının altını çizdi. “Eğer anne ve babalar çocuklarını yanlarında tutmak isterlerse uzun bir süre cezaevinde kalma riskini alıyorlar. 'Kaçak girenler artık kriminal açıdan cezalarını çekecek' diyor Amerikan hükümeti. 'Obama döneminde olduğu gibi iki hafta içinde sınır dışı edilme yok' diyor Amerikan hükümeti. Bu ne demek? Belki ilk defa kaçak giriş yapanlar 6 aya kadar normal kriminal cezalarını çekebilirler, bir defa sınır dışı edilip bir daha kaçak giriş yapanlarsa iki seneye kadar. Eğer çocuklar anne ve babalarıyla kalma seçimi yaparlarsa ailecek bu süreyi cezaevinde geçirme riskiyle karşı karşıyalar. Fakat anne ve babalar; ‘Çocuklarımızı Amerikan hükümetine devrediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yurtlara gitsinler. Veya Amerika’da yakın veya uzak bir akraba var, onlara verin’ diyebilirler. Bu seçimi yaparlarsa anne ve babaların yanlarında çocukları olmadan sınırdışı edilme riski var” dedi.