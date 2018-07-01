Yasağa rağmen LGBTİ+ bireyler Onur Yürüyüşü için İstanbul'da bir araya geldi

Onur Haftası Komitesi'nin Mis Sokak'ta okuduğu basın açıklamasında, "Tek adam rejimine karşı verilen mücadelenin bizler olmadan başarıya ulaşamayacağını toplumun tüm kesimlerine hatırlatıyoruz. Taksim'deyiz, sınırları aşmak konusunda kararlıyız, biz hiçbir yere gitmiyoruz. 26. Onur haftamız hepimize kutlu ve mutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/pembehayat\_lgbt/status/1013441252996665350

Uluslararası Af Örgütü'ne göre de basın bildirisi okunduktan sonra polis eylemcilere dağılmalarını, aksi halde müdahale edileceğini anons etti.

https://twitter.com/aforgutu/status/1013443957513162752

Komite, yürüyüş öncesi yaptığı basın açıklamasında, "On altı yıldır düzenlenen Onur Yürüyüşü polis saldırıları başlamadan önce on üç yıl boyunca aralıksız hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadan gerçekleştirilmiştir. İstanbul Valiliği son iki yıldır Ramazan'a denk gelmeyen ve bu yıl hiçbir tehdit almamış yürüyüşümüzü yasaklayarak gösterdiği gerekçelerin sadece birer bahane olduğunu ve aslında Valilik kararının bizlere yöneltilen nefretin bir parçası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" demişti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gerekçe olarak 'olumsuzlukların yaşanabilecek olması ihtimali' gösterilmişti.

