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Yasağa rağmen LGBTİ+ bireyler Onur Yürüyüşü için İstanbul'da bir araya geldi

01.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Onur Yürüyüşü'ne İstanbul Valiliği'nin izin vermemesine rağmen, yüzlerce LGBTİ+ birey Beyoğlu Mis Sokak'ta toplandı. Onur Haftası Komitesi, okuduğu basın açıklamasında, "Tek adam rejimine karşı verilen mücadelenin bizler olmadan başarıya ulaşamayacağını toplumun tüm kesimlerine hatırlatıyoruz. Sınırları aşmak konusunda kararlıyız, biz hiçbir yere gitmiyoruz" dendi.

Yasağa rağmen LGBTİ+ bireyler Onur Yürüyüşü için İstanbul'da bir araya geldi

İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne valiliğin izin vermemesine rağmen, yüzlerce kişi Beyoğlu Mis Sokak'ta bir araya geldi.

Gökkuşağı bayrakları taşıyan LGBTİ+ bireyler, "Susma haykır eşcinseller vardır, susma haykır translar vardır" sloganları attı.

https://twitter.com/Filmmor\_/status/1013437764740767744

Onur Haftası Komitesi'nin Mis Sokak'ta okuduğu basın açıklamasında, "Tek adam rejimine karşı verilen mücadelenin bizler olmadan başarıya ulaşamayacağını toplumun tüm kesimlerine hatırlatıyoruz. Taksim'deyiz, sınırları aşmak konusunda kararlıyız, biz hiçbir yere gitmiyoruz. 26. Onur haftamız hepimize kutlu ve mutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/istanbulpride/status/1013401467959508994

LGBT+ örgütleri Kaos GL ve Pembe Hayat sosyal medya üzerinden, basın açıklamasının ardından polisin eylemcileri dağıtmaya başladığını duyurdu.

https://twitter.com/KaosGL/status/1013444816959655937

https://twitter.com/KaosGL/status/1013447945822396416

https://twitter.com/pembehayat\_lgbt/status/1013434733252968448

https://twitter.com/pembehayat\_lgbt/status/1013441252996665350

Uluslararası Af Örgütü'ne göre de basın bildirisi okunduktan sonra polis eylemcilere dağılmalarını, aksi halde müdahale edileceğini anons etti.

https://twitter.com/aforgutu/status/1013443957513162752

Komite, yürüyüş öncesi yaptığı basın açıklamasında, "On altı yıldır düzenlenen Onur Yürüyüşü polis saldırıları başlamadan önce on üç yıl boyunca aralıksız hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadan gerçekleştirilmiştir. İstanbul Valiliği son iki yıldır Ramazan'a denk gelmeyen ve bu yıl hiçbir tehdit almamış yürüyüşümüzü yasaklayarak gösterdiği gerekçelerin sadece birer bahane olduğunu ve aslında Valilik kararının bizlere yöneltilen nefretin bir parçası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" demişti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gerekçe olarak 'olumsuzlukların yaşanabilecek olması ihtimali' gösterilmişti.

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