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Yasağa Rağmen LGBT’ler Taksim’de Toplandı

01.07.2018 22:46 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği tarafından son dört yıldır düzenlenmesine izin verilmeyen 16. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, bu yıl da engellemeler altında gerçekleşti

Yasağa Rağmen LGBT’ler Taksim’de Toplandı

İstanbul Valiliği tarafından son dört yıldır düzenlenmesine izin verilmeyen 16. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, bu yıl da engellemeler altında gerçekleşti. Valiliğin yasak kararı sebebiyle İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar polis tarafından saat 18.00’de yapılması planlanan İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesi kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesine rağmen, yüzlerce kalabalık Beyoğlu’ndaki Mis Sokak'ta toplandı. Onur Haftası Komitesi tarafından okunan basın açıklamasında, "Tek adam rejimine karşı verilen mücadelenin bizler olmadan başarıya ulaşamayacağını toplumun tüm kesimlerine hatırlatıyoruz. Sınırları aşmak konusunda kararlıyız, biz hiçbir yere gitmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği'nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamadaysa gerekçe olarak olumsuzlukların yaşanabilecek olması ihtimali gösterilmişti.

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