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'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında görev alan ve Trump'ın başkan seçilmesiyle Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak atanan Hope Hicks, görevinden dün resmi olarak ayrıldı.

Basının karşısına çıktıklarında Trump'ın Hicks'i öpmek istemesi ABD basınında gündem oldu.

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

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'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...
Dün resmi olarak görevine veda etmek için Beyaz Saray'a giden Hicks'in istifasının ardından basının karşısına çıkan ikili arasında gerçekleşen 'veda öpücüğü' ABD basınına damgasını vurdu.
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'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...
Çıkışta basının karşısına çıkan ikili arasında vedalaşma Trump'ın Hicks'i öpmek istemesiyle son buldu.
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'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...
İstifasını açıkladığında yaptığı yazılı açıklamada Hicks, "Başkan Donald Trump'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yapmış, daha önce manken olan 29 yaşındaki Hicks, Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.
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'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...
ABD Başkanı Trump, Hicks'in istifasına ilişkin daha önce yaptığı yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda şahane işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Ama farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...
Yazdığı kitapla ABD'de büyük ses getiren gazeteci Michael Wolff, Trump'ın 29 yaşındaki Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks ile aşk yaşadığını öne sürmüştü. Kitabın yazarı gazeteci Michael Wolff daha önce, Donald Trump ile Melania Trump'ın ayrı yataklarda uyuduğu iddiasını ortaya atmıştı. Çiftin arasına giren ismin Hope Hicks olduğu öne sürülmüştü.
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'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...
Kariyerinin ilk yıllarında fotomodellik yapan Hicks, daha sonra Ivanka Trump'ın şirketinde görev almaya başlamıştı. Trump'ın seçim kampanyası döneminde Ivanka Trump'ın şirketindeki işinden istifa eden Hope Hicks, seçim kampanyasında Trump'ın ekibinde yer almıştı.
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'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...
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'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...
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'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...

'Yasak aşk'a veda! Basın karşısında öpmek isteyince...
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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD yasak aşk Hope Hicks

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adam abd başkanı olmuş biraz ekmeğini yemesinmi... helal turp gibi adam
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