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Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 07:41 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşanan yasak aşk skandalı sosyal medyada olay oldu. Sevgilisi tarafından oda arkadaşıyla aldatılan gencin intikamının görüntüleri medyada büyük yankı uyandırdı.

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

İngiltere’de yaşanan trajik olay, genç bir erkeğin sevgilisi tarafından aldatıldığını ve ikinci erkeğin oda arkadaşı olduğunu öğrenmesiyle başladı.

Kız arkadaşının odasına giden genç, iki aşığın yatakta sevişirken fotoğraflarını çekip Facebook’ta paylaştı.

Paylaşım sosyal medyada büyük ses getirirken fotoğraflar hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere yasak aşk

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