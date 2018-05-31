Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

İngiltere’de yaşanan trajik olay, genç bir erkeğin sevgilisi tarafından aldatıldığını ve ikinci erkeğin oda arkadaşı olduğunu öğrenmesiyle başladı.

Kız arkadaşının odasına giden genç, iki aşığın yatakta sevişirken fotoğraflarını çekip Facebook’ta paylaştı.

Paylaşım sosyal medyada büyük ses getirirken fotoğraflar hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.



