Yaşlı kadına korkunç işkence! Gerçek gizli kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!

Yaşlı kadın, huzurevi çalışanlarının kendisine iyi davranmadığını söylemişti. Üç kadın gizli kamera yerleştirerek gerçeği kendi gözleriyle görmek istediler.

Gizli kamera görüntülerinde anneleri Joy’un ellerinden tutularak bir o yana bir bu yana sürükletildiğini gördüler. Yaşlı kadın karşı çıktığında utanmadan yere yatırdılar. 71 yaşındaki kadının ağladığı da görüldü.

Ortanca kız kardeş Kelly, Amazon’dan 85 pounda aldığı gizli kamerayla gerçekleri ortaya çıkardı.

“Gizli kamera yerleştirdiğimizde başta vicdan azabı çektim. Ancak iyi ki yerleştirmişiz diyorum. Yoksa anneme ettikleri işkencelerden haberdar olamayacak ve kanıtlayamayacaktık” dedi.

Gizli kamera görüntülerinde Joy tuvalete gitmek istiyor ancak müsaade etmiyorlar. Hatta tek başına bırakıp odadan ayrılıyorlar. Yaşlı kadın da ağlamaya başlıyor.

İşkence görüntüleri İngiltere’nin Jacksdale ilçesinde çekildi. Üç çalışan suçlu bulundu. Görüntülerin basına sızmasıyla beraber üç çalışan da kovuldu. Kendilerine kamu hizmeti cezası verildi.

47 yaşındaki Teresa Bestwisk, “Cezaevine gönderilmedikleri için kızgınız” dedi.

