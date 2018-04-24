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Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

Bahçıvan makasıyla sevgilisinin penisini kesen kadın, birlikte çektikleri seks kasetini yakın arkadaşlarına izlettiğini duyunca saldırıyı planladığını söyledi.

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Arjantin'de yaşayan 26 yaşındaki mimar Brenda Barattini, rock müzik sanatçısı sevgilisi Sergio Fernandez'in cinsel organı ve testislerini bahçıvan makasıyla kestiği için tutuklandı.

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YATAK ODASI GÖRÜNTÜLERİNİ ARKADAŞLARINA İZLETTİ

Bir seks kasetinin paylaşılması, Arjantin'in orta kesimindeki zengin Cordoba kentinde akıllara durgunluk veren bir olayın gerçekleşmesine yol açtı. Fernandez'in çektikleri yatak odası görüntülerini samimi arkadaşlarına izlettiğini öğrenen Barattini, geçtiğimiz yıl Kasım ayında dünya çapında ses getiren saldırısına imza attı.

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"PENİSİNİ KESİM AMA TAMAMEN DEĞİL"

Sevgilisinin genital bölgesinin yüzde 90'ını kesen Barattininin hapishanede verdiği ifade, "Penisini kestim ama tamamen değil. Onu yaraladım. Yardım istemek için evden ayrıldım, ona bir şey olmasını istemedim. Kandan korktum" dedi.

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15 YIL HAPİS YATABİLİR

Mahkemeye çıkarılmayı bekleyen kadın, eğer suçlu bulunursa 15 yıl hapis yatabilir. Rock müzisyeni Fernandez, olayın yatak odasında yanlış giden bir seks oyunu sırasında yaşandığını, cinsel içerikli görüntü paylaşımının olmadığını savunuyor.

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Sevgilisinin cinsel organını kesti!Sevgilisinin cinsel organını kesti!
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Anahtar Kelimeler:
Arjantin cinsel ilişki

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kökünden mi kesmiş
He kökünden, kökünden :) iyi yapmış kız.
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