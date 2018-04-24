Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Arjantin'de yaşayan 26 yaşındaki mimar Brenda Barattini, rock müzik sanatçısı sevgilisi Sergio Fernandez'in cinsel organı ve testislerini bahçıvan makasıyla kestiği için tutuklandı.
YATAK ODASI GÖRÜNTÜLERİNİ ARKADAŞLARINA İZLETTİ
Bir seks kasetinin paylaşılması, Arjantin'in orta kesimindeki zengin Cordoba kentinde akıllara durgunluk veren bir olayın gerçekleşmesine yol açtı. Fernandez'in çektikleri yatak odası görüntülerini samimi arkadaşlarına izlettiğini öğrenen Barattini, geçtiğimiz yıl Kasım ayında dünya çapında ses getiren saldırısına imza attı.
"PENİSİNİ KESİM AMA TAMAMEN DEĞİL"
Sevgilisinin genital bölgesinin yüzde 90'ını kesen Barattininin hapishanede verdiği ifade, "Penisini kestim ama tamamen değil. Onu yaraladım. Yardım istemek için evden ayrıldım, ona bir şey olmasını istemedim. Kandan korktum" dedi.
15 YIL HAPİS YATABİLİR
Mahkemeye çıkarılmayı bekleyen kadın, eğer suçlu bulunursa 15 yıl hapis yatabilir. Rock müzisyeni Fernandez, olayın yatak odasında yanlış giden bir seks oyunu sırasında yaşandığını, cinsel içerikli görüntü paylaşımının olmadığını savunuyor.
24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Toronto'da yayaların arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 2 yorum