Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Arjantin'de yaşayan 26 yaşındaki mimar Brenda Barattini, rock müzik sanatçısı sevgilisi Sergio Fernandez'in cinsel organı ve testislerini bahçıvan makasıyla kestiği için tutuklandı.

YATAK ODASI GÖRÜNTÜLERİNİ ARKADAŞLARINA İZLETTİ



Bir seks kasetinin paylaşılması, Arjantin'in orta kesimindeki zengin Cordoba kentinde akıllara durgunluk veren bir olayın gerçekleşmesine yol açtı. Fernandez'in çektikleri yatak odası görüntülerini samimi arkadaşlarına izlettiğini öğrenen Barattini, geçtiğimiz yıl Kasım ayında dünya çapında ses getiren saldırısına imza attı.

"PENİSİNİ KESİM AMA TAMAMEN DEĞİL"



Sevgilisinin genital bölgesinin yüzde 90'ını kesen Barattininin hapishanede verdiği ifade, "Penisini kestim ama tamamen değil. Onu yaraladım. Yardım istemek için evden ayrıldım, ona bir şey olmasını istemedim. Kandan korktum" dedi.

15 YIL HAPİS YATABİLİR



Mahkemeye çıkarılmayı bekleyen kadın, eğer suçlu bulunursa 15 yıl hapis yatabilir. Rock müzisyeni Fernandez, olayın yatak odasında yanlış giden bir seks oyunu sırasında yaşandığını, cinsel içerikli görüntü paylaşımının olmadığını savunuyor.