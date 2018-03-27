Yatırım Karşılığında Verilen Vatandaşlıkta Ülkeler Arasındaki Rekabet Artıyor

Yatırım ve gayrimenkul alımı karşılığında bazı ülkeler tarafından diğer ülke vatandaşlarına verilen vatandaşlıkta rekabet arttı.

Türkiye de yatırımcılara vatandaşlık kapılarını açmada rekabetçi ülkeler arasında. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de uygulanmaya başlayan yasa çerçevesinde, 2 milyon Dolar yatırım yapan, ya da 1 milyon Dolar’lık emlak satın alan ve üç yıl aldığı taşınmaz malı satmayacağını garanti eden yabancılara Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı.

Ülkeler arasında yatırım karşılığında vatandaşlık veren ülkeler arasında rekabet artınca, Türkiye’nin de geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyduğu bu yasada değişiklik yaparak indirime gitmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek, konut satışlarını artırmak için Mayıs ayında meclise sunulacak yeni torba yasayla 1 milyon Dolar’lık konut alan yabancılara verdiği Türk vatandaşlığını bundan böyle 300 bin Dolar’a vereceği iddia ediliyor.

ABD’de EB-5 yasası Eylül ayına kadar uzatıldı

Vatandaşlığı en kıymetli ülkeler arasında olan ABD de, rekabetten geri kalmamak için yabancı yatırımcı için en cazip programı olarak bilinen EB-5 yatırımcı vizesinin alt yatırım sınırını 500 bin Dolar’dan 800 bin Dolar’a yükseltme kararını henüz uygulamaya sokmadı.