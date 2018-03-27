Yatırım Karşılığında Verilen Vatandaşlıkta Ülkeler Arasındaki Rekabet Artıyor

Yatırım ve gayrimenkul alımı karşılığında bazı ülkeler tarafından diğer ülke vatandaşlarına verilen vatandaşlıkta rekabet arttı.
Türkiye de yatırımcılara vatandaşlık kapılarını açmada rekabetçi ülkeler arasında. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de uygulanmaya başlayan yasa çerçevesinde, 2 milyon Dolar yatırım yapan, ya da 1 milyon Dolar’lık emlak satın alan ve üç yıl aldığı taşınmaz malı satmayacağını garanti eden yabancılara Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı.
Ülkeler arasında yatırım karşılığında vatandaşlık veren ülkeler arasında rekabet artınca, Türkiye’nin de geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyduğu bu yasada değişiklik yaparak indirime gitmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek, konut satışlarını artırmak için Mayıs ayında meclise sunulacak yeni torba yasayla 1 milyon Dolar’lık konut alan yabancılara verdiği Türk vatandaşlığını bundan böyle 300 bin Dolar’a vereceği iddia ediliyor.
ABD’de EB-5 yasası Eylül ayına kadar uzatıldı
Vatandaşlığı en kıymetli ülkeler arasında olan ABD de, rekabetten geri kalmamak için yabancı yatırımcı için en cazip programı olarak bilinen EB-5 yatırımcı vizesinin alt yatırım sınırını 500 bin Dolar’dan 800 bin Dolar’a yükseltme kararını henüz uygulamaya sokmadı.
Geçtiğimiz hafta Amerikan Kongresi almış olduğu kararla EB-5 yatırımlarında alt sınır olan 500 bin Dolar miktarının altı ay daha uygulamada olmasına karar verdi.
500 bin Dolar’lık yatırım karşılığında Amerikan vatandaşlığının yolunu açan ve oturma ile çalışma izni sağlayan Green Card (Yeşil Kart) verdiği EB-5 yatırımcı vizesi uygulamasını Kongre kararıyla 30 Eylül 2018 tarihine kadar uzattı.
EB-5 yatırım vizesine olan talep patlaması nedeniyle, alt sınırı 500 bin Dolar olan bu vize türünde yatırımın en az 800 bin Dolar’dan başlaması kararı alınmış ancak karar uluslararası rekabetin artması nedeniyle birçok kez Kongre’de uzatılmıştı.
EB-5 yatırımcı vizesi nedir?
En fazla Çinli yatırımcının yer aldığı, EB-5 yatırım programı ABD’de yaşamak ve iş yapmak için sağladığı kolaylıklarla küçük yatırımcıların büyük ilgisini çekti. Amerikan ekonomisine milyarlarca Dolar katkı sağladı.
EB-5 vizesi, yatırımcıya ve ailesine kısa sürede vatandaşlık yolu açan Green Card sağlıyor. Yatırımcı beş yıl sonra isterse yatırdığı parayı da geri alabiliyor.
Hükümetin onay verdiği girişimciler tarafından geliştirilen Regional Centers (Bölgesel Yatırım Merkezleri) yatırım programları dahilinde yabancı sermayeyi getiren kişilere ve ailelerine ABD’de daimi ikametgah hakkı veren ve ABD vatandaşlığının yolunu açan Green Card veriliyor.
Yabancı yatırımcının eşi ve 21 yaş altıdaki çocukları da bu yolla kısa bir süre içinde Green Card alabiliyor.
Diğer ülkelerdeki durum
Ülkeler arasında yatırım ve emlak alımı karşılığında verilen vatandaşlık ve oturma izni için alt maddi sınırlar değişiyor. Bazı ülkeler düşük bedeller karşılığında kısa zamanda yabancı bir kişiye vatandaşlık sağlayabiliyor.
Bazı ülkelerde ise yüksek olan alt sınır yatırımlarını yapmak anında vatandaşlığı sağlamıyor. Gerekli yatırımlar yapıldıktan sonra bekleme süresi ve şartlar ülkelere göre değişiyor. Dominik gibi bazı ülkeler 100 bin Dolar karşılığında hemen vatandaşlık veriyor.
İsviçre ise yıllık en az 250 bin Frank’lık yatırım yapıldıktan sonra vatandaşlığı 12 yıl sonra veriyor. Macaristan’da ise alt sınır 250 bin Euro olsa da vatandaşlık için en az 8 yıl beklemek gerekiyor.
Letonya’da vatandaşlık için en az yatırım 35 bin Euro gibi ucuz olsa da yasalara göre en az on yıl bekleme süresi konulmuş.
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 yılı verilerine göre yatırım ve konut alımı karşılığında vatandaşlık veren ülkelerdeki son en az yatırım tutarları şöyle:
Kıbrıs: 2,5 milyon Euro
Dominika : 100 bin Dolar
Grenada : 250 bin Dolar
Malta : 1,15 milyon Euro
Avusturalya : 5 milyon Avusturalya Doları
Bulgaristan: 5 milyon Euro
Kanada: Eyaletlere göre 350-800 bin Kanada Doları
Fransa : 10 milyon Euro
Macaristan: 250 bin Euro
Yunanistan: 250 bin Euro
İrlanda: 250 bin Euro
Letonya: 35 bin Euro
Yeni Zelanda : 1,5 milyon Yeni Zelanda Doları
Portekiz: 500 bin Euro
Singapur: 2,5 milyon Singapur Doları
İspanya: 500 bin Euro
İngiltere: 1 milyon Pound
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