Yatırımcılar Trump’ın Fed’in Faiz Kararına Eleştirisinden Kaygılı

Amerikan piyasaları önemli bir haftayı geride bırakıyor. Hafta başında yatırımcılar Başkan Trump’un Helsinki’de Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le buluşmasını izliyordu, ama bu toplantı piyasaları neredeyse etkilemedi.
Çin ve Amerika arasında büyümesi söz konusu olan ticari savaş haberlerinin etkisi ve diğer yandan karışık çeyrek raporlarının gelmesiyle dalgalı geçen seanslar düşüşlerle sonuçlandı.
Haftayı dün açıklanan pozitif çeyrek raporlarıyla yükselişte tamamlayacağını düşünen yatırıcımlar, Başkan Trump’un son yorumları yüzünden bu sabah oldukça endişeli bir seansa başladı.
Başkan Trump dün CNBC kanalına verdiği demeçte Amerikan dolarını ticaret savaşında kullanabileceği önemli bir silah olarak gösterdi ve ayrıca Amerikan Merkez Bankası’nın faiz yükseltme politikasını eleştirdi.
Başkan Trump Fed’in faiz arttıracağına dair verdiği sinyallerden “hoşnut” olmadığını, bu durumun doların değerini yükselttiğini, Çin’in yuan para birimi “taş gibi düşerken” ve Euro değer kaybederken doların yükselmesinin Amerika’ya dezavantaj getirdiğini belirtti. Ekonomiyi hızlandırmaya çalışan Başkan Trump, Fed’in politikalarının bu çabalarını erozyona uğrattığını düşündüğünü de ekledi.
Başkan Trump’un bu yorumu tarihi boyunca Beyaz Saray’dan bağımsız bir yapı olan Fed yönetimini çok mutlu etmiyor. Yeni Fed Başkanı Jerome Powell’ı şu ana kadar destekler bir tavır sergileyen Başkan Trump’ın, Powell’ın iki gün süren toplantılarının ardından önümüzdeki dönemde faiz arttıracağına dair yaptığı yorumlar üzerine Fed’i eleştirmesi, yatırımcıları endişelendirir. Hatırlatmakta yarar var: Jerome Powell, Başkan Trump tarafından seçilmişti.
Henüz piyasaların tam anlamıyla bu yorumlara nasıl bir tepki vereceğini anlamak zor, ama Beyaz Saray’ın bağımsız bir organizasyon olan Fed’e karışması oldukça endişe verici.
Bu sabah piyasalar açılmadan önce Amerika’nın önde gelen üreticilerinden General Electric, Baker Hughes ve Honeywell çeyrek raporlarını açıkladı.
Wall Street bir kaç aydır büyük mali problemler yaşayan elektronik devi General Electric’in, şirketi bölme kararını sevinçle karşılamış görünüyor. Şirket, enerji ve banka sektöründe yaşadıkları problemleri azaltmak için bir seri önlem aldı ve bu sabah açıklanan çeyrek raporu da bu önlemlerin ise yaradığını gösteriyor.
Dün çeyrek raporu açıklanan Microsoft da yine yatırımcıları memnun etti. Şirketi 2018’in ikinci çeyreğinde, 110 milyar dolar satış yaparak bir önceki yıla oranla %14’lik bir artış gerçekleştirmiş ve bu sayede hisseleri %4 oranında yükselmişti gün içinde. Microsoft bulut hizmeti gibi sanal depolama işlemlerini büyüterek, bu sektörde Amazon ve Apple’a rakip olduğunu gösterdi son bir yıl içinde.
Diğer bir haber ise Merck, Novartis ve Pfiezer, kısaca ilaç devlerinden geldi bu hafta. Üç büyük ilaç üreticisi, Başkan Trump’ın baskısıyla ilaç fiyatlarını arttırmama kararı aldı. Merck, Zepatier isimli Hepatit C’ye karşı ürettiği ilacın fiyatını %60, 6 kanser ilacının fiyatını ise %10 düşüreceğini açıkladı. Amerika’nın içinde bulunduğu sağlık krizine yüzde yüz çözüm olmasa da ilaç fiyatlarının düşürülmesi sağlık hizmetlerine bu yüzden ulaşamayan çoğunluk için yeni bir umut ışığı olabilir.
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?
Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!
İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum