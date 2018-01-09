HABER

Yatırımcılardan Apple'a uyarı: Çocuklarda telefon bağımlılığına çare bulun

09.01.2018 04:25 | Son Güncelleme 8 saat önce

Apple'ın toplam 2 milyar dolar tutarındaki hisselerini elinde tutan 2 büyük yatırımcı grubu, şirkete çocukların akıllı telefonları kullanım süresini kısıtlayacak bir yazılım geliştirmesi çağrısında bulundu.

Getty Images Çok sayıda anne ve baba çocuklarının akıllı telefonlarla geçirdiği süreden kaygılı.

Apple'ın toplam 2 milyar dolar tutarındaki hisselerini elinde tutan 2 büyük yatırımcı grubu, şirkete çocukların akıllı telefonları kullanım süresini kısıtlayacak bir yazılım geliştirmesi çağrısında bulundu.

Jana Partners ve California'daki bir öğretmen emekli sandığı tarafından yapılan çağrı bir mektupla Apple'a iletildi.

Çocukların akıllı telefon kullanımının daha iyi kontrol edilmesine yönelik çağrıyı, bu konuda araştırma yapan akademisyenler de memnuniyetle karşıladı.

Jana Partners ve California Eyaleti Öğretmen Emeklilik Sistemi, Apple'dan, akıllı telefonların aşırı kullanımının çocuklar üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmasını istiyor.

'Depresyona girmelerinde rol oynuyor'Şirkete gönderilen mektupta, akıllı telefonların aşırı kullanımının çocukların derslerine engel olduğu, öğrencilerin ev ödevlerine konsantre olma yeteneğine zarar verdiği ve uykusuz bıraktığı sonucuna varan çeşitli araştırmalara dikkat çekildi.

Sosyal medyanın aşırı derecede kullanılmasının da çocukların kendilerine olan güvenleri üzerindeki olumsuz etkileri ve depresyona girmelerinde oynadığı rolden de bahsedildi.

Jana Partners ve Öğretmen Emekli Sandığı ayrıca, Apple'ın akıllı telefon kullanımı konusundaki kaygıları gidermemesi durumunda piyasa değerinin düşebileceği ve genel olarak marka değerinin zarar görebileceği konularında kaygılandıklarını vurguladı.

Reuters ajansının haberine göre Amerikalı gençlerin yarısı cep telefonlarına bağımlı olduklarını düşünüyor ve aldıkları mesajlara derhal yanıt verme ihtiyacı duyuyorlar.

Yatırımcılar, bir gencin akıl sağlığında çok sayıda faktörün rol oynadığını kabul etmekle birlikte, yüksek düzeyde telefon kullanımının herhangi bir etkisi olmadığını söylemenin de "mantık dışı olacağını" belirttiler.

Getty Images Araştırmalara göre çocuklar giderek daha küçük yaşlarda akıllı telefonlarla karşılaşıyor. Sosyal Psikoloji Profesörü Sonia Livingstone da yatırımcılardan böyle bir çağrı geldiğini duymanın iyi olduğunu belirtti.

Sonia Livingstone, telefon imalatçıları, sosyal medya şirketleri ve internet servisi sağlayıcıları arasında tek bir ses bulunması gerektiğini vurguladı.

Livingstone, "Uzun süre başlıca kaygı, sürtüşmesiz bir deneyimi etkileyecek herhangi bir şey yapmamaktı. Herkes dengeli bir hayat sürmek ister, ancak cihazların tasarlanış şekli, çocuklarla anne ve babaları arasında çok sayıda soruna yol açıyor" dedi.

Apple ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

'Akıllı telefonlar çocuk sağlığını bozuyor'Çocuğunuzun akıllı telefonuna el koyarsanız ne olur?Akıllı telefon kullanan yayalar için trafik ışığıAkıllı telefonlarla 'çocuk kanseriyle mücadeleye katkı' mümkünAkıllı telefonlar değerli metallerle doluAkıllı telefonlar bizleri aptallaştırıyor mu?Dokunmatik ekran kullanan çocuklar 'az uyuyor''Görünmeyen salgın' çocuklarda körlük tehlikesi yaratabilir

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.