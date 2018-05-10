Yazın En Çok Ses Getirecek Filmleri

Disney ve Marvel yapımı Avengers: Infinity War, 630 milyon dolarlık rekor açılış haftasını geride bıraktı. Film, Hollywood'un yeni formülünün ilk uygulaması: Tüm süper kahramanların toplandığı, iki buçuk saat süren, uzayın derinliklerinde geçen, büyüleyici özel efektlerle bezeli ve hiç beklenmedik bir sonla biten bir film.

320 milyon dolara mal olan film, kısa süre içinde gişede bunun iki katından fazlasını elde etti. Senaryosunun alışılageldik süper kahraman yapımlarından ayrılmasıysa bundan böyle büyük bütçeli yaz filmlerinin, hayal gücünün sınırlarını zorlayan yapımlar olacağının sinyallerini veriyor.

Çizgi roman kahramanı Deadpool'u beyazperdeye yansıtan 2016 yapımı kara mizah örneği ise 700 milyon dolar gişe hasılatı elde edince yapımcı stüdyo 20th Century Fox, devamını çekmeye karar verdi. Hayranları, Deadpool 2'nin de birincisi kadar orijinal olacağını umuyor.

Walt Disney ve Lucas Films stüdyoları ise Solo: A Star Wars Story'nin yüksek maliyetini telafi etmeyi umuyor. Yönetmenlik görevini, bazı anlaşmazlıklar yüzünden ayrılan ilk yönetmenden devralan Oscar ödüllü Ron Howard, filmin yüzde 80'ini yeniden çekti. Howard'ın yüksek standartlarından ödün vermemesiyle maliyetin 250 milyon doların üzerine çıkması, Star Wars kahramanları Han Solo ve Chewbacca'nın öyküsünü anlatan filmle ilgili beklentileri yükseltti.