YBS Sincar’dan Çekilmiyor

Sincar Koruma Birimleri’nden bir sözcü Sincar’da kalmaya devam edeceklerini belirtti.
YBS olarak bilinen Sincar Koruma Birimi PKK’nın Sincar kolu.
Bu birimin ayrıca Iraklı Şii milislerin çoğunluğunu oluşturduğu Popüler Seferberlik Güçleri ile de bağlantısı var.
Sincar Koruma Birimi YBS’nin sözcüsü PKK militanlarının Sincar’ı terketmeyi kabul ettiğini ancak yerel Ezidilerden oluşan savaşçıların bölgede kalmaya devam edeceğini belirtti.
YBS, kendini yasal Irak gücü olarak görüyor.
Cuma günü PKK Sincar’dan çekilmeyi planladığını açıklamıştı.
Son haftalarda Türkiye, PKK bölgeden çekilmesse operasyon Sincar’a yönelik harekat düzenleyeceğini belirtiyor.
Ankara bölgeye Irak güçleriyle ortak operasyon düzenleyebileceğini belirtse de Bağdat bunu reddediyor.
PKK Sincar’a 2014 yılında gelmişti.
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