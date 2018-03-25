HABER

YBS Sincar’dan Çekilmiyor

25.03.2018 23:35 | Son Güncelleme

Sincar Koruma Birimleri’nden bir sözcü Sincar’da kalmaya devam edeceklerini belirtti

YBS Sincar’dan Çekilmiyor

Sincar Koruma Birimleri’nden bir sözcü Sincar’da kalmaya devam edeceklerini belirtti.

YBS olarak bilinen Sincar Koruma Birimi PKK’nın Sincar kolu.

Bu birimin ayrıca Iraklı Şii milislerin çoğunluğunu oluşturduğu Popüler Seferberlik Güçleri ile de bağlantısı var.

Sincar Koruma Birimi YBS’nin sözcüsü PKK militanlarının Sincar’ı terketmeyi kabul ettiğini ancak yerel Ezidilerden oluşan savaşçıların bölgede kalmaya devam edeceğini belirtti.

YBS, kendini yasal Irak gücü olarak görüyor.

Cuma günü PKK Sincar’dan çekilmeyi planladığını açıklamıştı.

Son haftalarda Türkiye, PKK bölgeden çekilmesse operasyon Sincar’a yönelik harekat düzenleyeceğini belirtiyor.

Ankara bölgeye Irak güçleriyle ortak operasyon düzenleyebileceğini belirtse de Bağdat bunu reddediyor.

PKK Sincar’a 2014 yılında gelmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır

Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır

Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma

Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.