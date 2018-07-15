Yeni kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı.Resmi Gazete'de yedi cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan kararnameler, "Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Yüksek Askeri Şûra’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi."

Kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Savunma ve Sanayi Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü. Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak. Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı'nın başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura'yı toplayabilecek.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

