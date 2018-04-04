İçinde bulunduğumuz dijital çağda, artık yemekler bile internet üzerinden paylaşılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, yemek fotoğraflarına büyük ilgi gösteriyor. Restoran sahipleri de, hazırladıkları yaratıcı yemeklerin fotoğrafları sayesinde müşteri çekmeye çalışıyor.
Yemek fotoğraflarının, sosyal medyadaki hakimiyeti sürüyor. Ve bütün restoranlar bunun farkında.
Rosie Dummer, “Oyunun kuralları değişti. Sosyal medya ve Internet sayesinde, herkes artık her şeyi görebiliyor. Sadece ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız da izleniyor,” diyor.
Sosyal bir faaliyet olarak görülen akşam yemekleri, günümüzde bir sosyal medya faaliyetine dönüştü.
Bu durumdan yararlanmaya çalışan restoran şefleri veya gıda sektörü girişimcileri, tüketicilerin Internet’te paylaşabileceği özgün yemekler yaratıyor.
Örneğin Bangkok’taki bu bölge, böcekli yemek menüleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Amsterdam’daki bir kafeyse, avokado menüsüyle tanınıyor.
Jay Greenslade, “Bu fikri Instagram’dan aldık. Hollandalı iki kişi, avokado ve yemek tasarımlarına ağırlık veren Instagram hesaplarının çok ilgi çektiğini görmüş. Eğer bu kadar güzel görünümlü ve bir o kadar da lezzetli yemekler sunan bir restoran açarlarsa, çok başarılı olacağını düşünmüşler,” diyor.
Restoranı Mart ayında açan Greenslade, daha açılmadan, Instagram’daki takipçi sayısının 36 bine çıktığını söylüyor.
Bu trend sanatçılara da ilham veriyor. Ukrayna’da, dereotuyla yapılan bir Donald Trump portresi çok ilgi görmüş. Londra’daysa, ikonlaşmış tabloların çikolatadan kopyaları yapılmış.
Aneesh Popat, “Malzeme olarak aynı boyaya benziyor. Ama tabii ki boya çikolata gibi kırılmıyor, sıcak veya soğuktan etkilenmiyor,” diyor.
Belçika’daki bu çikolata fabrikasıysa, 3 boyutlu yazıcıları, yenilebilir mini heykeller yapmak için kullanıyor.
Gaetan Richard, “Çikolatayla dijital pasta yapanlar, üç boyutlu yazıcılar sayesinde, yeni şekiller yaratıp, yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabiliyor,” şeklinde konuşuyor.
Dijital çağ, gıda sektöründeki yaratıcılığı teşvik ediyor. Günümüzde, yemekler sadece lezzetleriyle değil görünüşleriyle de ön plana çıkıyor.
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