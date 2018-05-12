Yemen açıklarındaki Türk gemisinde patlama

Haberde, gemiye füze atılmış olabileceği iddialarına yer verildi.Reuters haber ajansı, Yemen'de Husi milislerinin kontrolü altında bulunan Salif limanına buğday taşıyan bir Türk gemisinin henüz nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu hasar aldığını duyurdu.

Haberde, İnce İnebolu adlı geminin kaptanının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı bir savaş gemisinden yardım istediği ve geminin sol tarafının ortasında bir delik açıldığını bildirdiği belirtildi. Koalisyon sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Gemi ziyaret edilerek patlamanın içeriden dışarıya doğru medyana geldiği tespit edildi” dedi. Sözcü, geminin kaptanının patlamanın nedenini bilmediğini de sözlerine ekledi. Geminin koliasyon güçleri tarafından Suudi Arabistan'daki Jizan limanına çekildiği belirtildi.

Füze saldırısı ihtimali

Reuters'a konuşan bir gemicilik kaynağı, patlamanın geminin bazı parçalarındaki aşırı ısınma veya bir füzenin isabet etmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.