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Yemen Başbakanı: Aden'de hükümet binalarını ele geçiren ayrılıkçılar darbe peşinde

29.01.2018 04:39 | Son Güncelleme 54 dakika önce

Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'ye bağlı güçlerle savaşan ayrılıkçılar yoğun çatışmalar sonrası ülkenin güneyindeki Aden kentinde hükümet binalarını ele geçirdi. Yemen Başbakanı Ahmed Bin Dağr ayrılıkçıları "darbe yapmaya çalışmakla" suçladı. Son çatışmalarda en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen Başbakanı: Aden'de hükümet binalarını ele geçiren ayrılıkçılar darbe peşinde

Yemen'de, Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'ye bağlı güçlerle savaşan ayrılıkçılar yoğun çatışmalar sonrası ülkenin güneyindeki Aden kentinde hükümet binalarını ele geçirdi. Yemen Başbakanı Ahmed Bin Dağr ayrılıkçıları "darbe yapmaya çalışmakla" suçladı.

Liman kenti Aden'deki son çatışmalarda en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen hükümeti ülkenin Arap komşularına, duruma müdahale etmeleri ve ülkede sükunetin sağlanmasına yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

Pazar akşamı çıkan son çatışmaların ardından Aden'de durumun bir nebze de olsa sakinleştiği bildiriliyor.

Halen Suudi Arabistan'da bulunan Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi ateşkes çağrısı yaptı ve birliklerine kışlalarına çekilmeleri emri verdi.

İsyancı Şii Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmelerinin ardından Yemen hükümeti geçici olarak Aden'e taşınmıştı.

İran tarafından desteklendikleri iddia edilen Husiler, başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini ve batısını da konrol ediyor.

AYRILIKÇILARA BAE DESTEĞİ

Husilere karşı Suudi Arabistan liderliğinde oluşturulan koalisyonda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'in güneyindeki ayrılıkçıları ise destekliyor. Yemen Başbakanı Ahmed Bin Dağr "karar verici" olarak nitelendirdiği BAE'den harekete geçmesini istedi, çatışmaların Husilere yarayacağı uyarısında bulundu.

Yemen, 1990'da Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesiyle oluşmuş bir ülke. Ancak ülkenin güneyinde ayrılıkçılar her zaman güçlerini korumuştu.

Ayrılıkçılar hükümeti Husilere karşı destekleseler de, ülkede son haftalarda gerginlik artmıştı. Hükümeti yolsuzluk ve ayrımcılık yapmakla suçlayan ayrılıkçılar, Devlet Başkanı El Hadi'den, Başbakanı Dağr ve hükümetini görevden almasını istemişlerdi.

'GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK İNSANİ KRİZİ'

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı ise Aden'deki son çatışmaların ülkedeki insani krizi daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu. BM'ye göre, yıllardır süren iç savaş ve koalisyon güçlerinin ablukası nedeniyle Yemen'de "günümüzün en büyük insani krizi" yaşanıyor.

Nüfusu yaklaşık 22 milyon 200 bin olan Yemen'de halkın dörtte üçte insani yardıma muhtaç durumda, yaklaşık 8,4 milyon kişi ise açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya.

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Anahtar Kelimeler:
Aden darbe Yemen Ahmed bin Dağr Abdurabbu Mansur El Hadi

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