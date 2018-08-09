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Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren üç pedofili erkek, şehir meydanında vurulduktan sonra vince asıldı.

Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!

İç savaş ülkesi Yemen'de 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu tecavüz ettikten sonra öldüren üç erkek, başkent Sana'da idam edildi.

27 yaşındaki Muhammed Said el Ukri, 19 yaşındaki Abdulcelil el Ashab ile yine 19 yaşındaki Galib el Raşidi, ellerini kelepçeleyip işkence ettikleri kurbanın cesedini metruk bir eve gizlediler.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MEYDANDA TOPLANDI

Başkent Sana'daki infaz sırasında mavi bir tulum giyen pedofilleri izlemek için çok sayıda kişi meydanda toplandı.

PEDOFİLİ

Üç pedofili erkeğ önce ateş açılarak öldürüldü, ardından vince asıldı. İdamı izleyenlerin bir çoğu, cep telefonlarıyla asılan saldırganların fotoğraflarını çekti.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
İşte aciz olmayan güçlü adalet.
İDAM ŞART..
Valla helal olsun. vahşi görenler kendi çocuğunu düşünsün yeter...
bizdede sart
işte budur!
Bu tip suçluların suçları kesin olarak ispatlanması halinde idam edilmesi şarttır. Sonuna kadar destekliyorum.
hırsızlık ve bu gibi olaylarda idam şart
çözum temel eğitim sonra idam
işte bu temiz hem yapmak isteyene korku hem canı yanmış olanlara teselli. ölenler sapıklarada en ağırından azap
ne oldu Yemende idam vardı tecavüz edenler de biliyorlardı. idam olması bı olayı emgelledi mi? Hayır. Eğitimin olmadığı yerde sen isyediğin kadar idamı getir.
üç tane gereksiz adamı besleyipte ne yapacaklardı,
BUDUR ADALET..
siz astığınıza bakın, ben mağdura.
Şer'i hukuk şart.
Bumudur Budur işte! karşılığı önce daha beteride onlara yapılmalı özel memur olmalı tabi iş içinde olsa midesi kalkan olursa boyle işe
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