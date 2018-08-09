Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!

İç savaş ülkesi Yemen'de 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu tecavüz ettikten sonra öldüren üç erkek, başkent Sana'da idam edildi.
27 yaşındaki Muhammed Said el Ukri, 19 yaşındaki Abdulcelil el Ashab ile yine 19 yaşındaki Galib el Raşidi, ellerini kelepçeleyip işkence ettikleri kurbanın cesedini metruk bir eve gizlediler.
Başkent Sana'daki infaz sırasında mavi bir tulum giyen pedofilleri izlemek için çok sayıda kişi meydanda toplandı.
Üç pedofili erkeğ önce ateş açılarak öldürüldü, ardından vince asıldı. İdamı izleyenlerin bir çoğu, cep telefonlarıyla asılan saldırganların fotoğraflarını çekti.
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